台美關稅協議北京反對 外交部：中國無權置喙

台外交部。圖／聯合報系資料照片

台美關稅 談判達成協議，中國外交部高喊反對，要求恪守「一中原則」、中美3個聯合公報。外交部今天重申，中國無權置喙，也無權干預他國的主權行為，中方言論凸顯其霸權心態。

台美關稅談判達成協議，中國外交部發言人郭嘉昆今天在例行記者會上說，「中方一貫堅決反對建交國與中國台灣地區商簽任何具有主權意涵和官方性質的協定，美方應當切實恪守一個中國原則和中美3個聯合公報」。

外交部晚間透過新聞稿重申，中華民國 台灣是主權獨立國家，主權屬於全體台灣人民，中華人民共和國也從未統治台灣，這已是國際社會公認的客觀事實與現狀。中國無權置喙，也無權干預他國的主權行為，中方的言論凸顯其霸權心態，更是企圖片面改變國際秩序的麻煩製造者。

外交部表示，欣見由行政院副院長鄭麗君及政務委員楊珍妮所領導的談判團隊，順利與美方就台美對等關稅及相關細節達成共識，完成談判。

外交部強調，將在此一基礎上，以及在總統賴清德 與行政院的指導下，持續推動「總合外交」核心策略，與各相關部會協力推動經濟外交工作，並擴大與私部門合作，強化「以大帶小、軟硬兼施、公私協力、內外循環」的精神，共同打造經貿「台美聯合艦隊」，持續促進台美雙邊全方位經濟科技合作夥伴關係。