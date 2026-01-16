我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬查多轉送諾貝爾獎章給川普引批評…今日你應知道5件事

鐵鏽地帶小鎮擊敗佛州 躍全美最佳退休地第2名

台美關稅協議北京反對 外交部：中國無權置喙

中央社台北16日電
台外交部。圖／聯合報系資料照片
台外交部。圖／聯合報系資料照片

台美關稅談判達成協議，中國外交部高喊反對，要求恪守「一中原則」、中美3個聯合公報。外交部今天重申，中國無權置喙，也無權干預他國的主權行為，中方言論凸顯其霸權心態。

台美關稅談判達成協議，中國外交部發言人郭嘉昆今天在例行記者會上說，「中方一貫堅決反對建交國與中國台灣地區商簽任何具有主權意涵和官方性質的協定，美方應當切實恪守一個中國原則和中美3個聯合公報」。

外交部晚間透過新聞稿重申，中華民國台灣是主權獨立國家，主權屬於全體台灣人民，中華人民共和國也從未統治台灣，這已是國際社會公認的客觀事實與現狀。中國無權置喙，也無權干預他國的主權行為，中方的言論凸顯其霸權心態，更是企圖片面改變國際秩序的麻煩製造者。

外交部表示，欣見由行政院副院長鄭麗君及政務委員楊珍妮所領導的談判團隊，順利與美方就台美對等關稅及相關細節達成共識，完成談判。

外交部強調，將在此一基礎上，以及在總統賴清德與行政院的指導下，持續推動「總合外交」核心策略，與各相關部會協力推動經濟外交工作，並擴大與私部門合作，強化「以大帶小、軟硬兼施、公私協力、內外循環」的精神，共同打造經貿「台美聯合艦隊」，持續促進台美雙邊全方位經濟科技合作夥伴關係。

關稅 中華民國 賴清德

上一則

台美達成貿易協議 林佳龍：創造雙贏台灣模式

延伸閱讀

台美達成貿易協議 中國外交部回應了

台美達成貿易協議 中國外交部回應了
台美達成貿易協議 林佳龍：創造雙贏台灣模式

台美達成貿易協議 林佳龍：創造雙贏台灣模式
美國對等關稅15%代價多少？美台與美韓、美日投資差別一次看

美國對等關稅15%代價多少？美台與美韓、美日投資差別一次看
川普關稅未如預期摧毀全球貿易？ 哈佛教授示警：白蟻效應在後頭

川普關稅未如預期摧毀全球貿易？ 哈佛教授示警：白蟻效應在後頭

熱門新聞

（中央社）

陸媒稱小紅書在台遭禁逾月熱度不減 實際情況是…

2026-01-11 09:13
一名單親母親去年帶著3歲兒子返回彰化老家，但因兒子沒有台灣國籍，只用3個月觀光免簽入境，由於目前她還在跟前夫打親子關係不存在訴訟，眼看1月16日簽證又到期了，擔心若再次出境會回不了台灣，而向民代陳情；示意圖，非新聞當事人。(圖／123RF)

留美單親媽攜兒返台 3歲童成「人球」 1原因辦戶籍卡關

2026-01-10 01:30
台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
松山警方查獲取款車手，查扣手機、假勞動契約、2000元台幣等證物。(記者翁至成／翻攝)

台女遭騙投資虛擬幣 兩個月噴掉上千萬

2026-01-08 21:48
蔡昌鈺。（蔡昌鈺提供）

根據腦波狀態準備應考科目 他用睡前滑手機療癒法兩年考取會計師

2026-01-10 18:09
連勝武（右）和路永佳一起出席新書「希望的種子」公益發表會。（記者林士傑／攝影）

連勝武4年前爆婚外情 今和老婆路永佳同框 婚姻現況曝光

2026-01-14 08:54

超人氣

更多 >
台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕

台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕
好市多海鮮怎麼挑？網友推爆這幾款「不吃可惜」

好市多海鮮怎麼挑？網友推爆這幾款「不吃可惜」
65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅
川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險

川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險
ICE頻繁出沒紐約華人區 一棟公寓樓被抓走七人

ICE頻繁出沒紐約華人區 一棟公寓樓被抓走七人