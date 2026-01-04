王定宇：台灣與委國完全不同 不必擔心中國「比照美國」

美軍突襲委內瑞拉逮走總統馬杜洛後，鄰國哥倫比亞派兵在委國邊界橋警戒。(歐新社)

美國對委內瑞拉 發動「大規模打擊」，並已逮捕委國總統馬杜洛 及其妻子，引發各界憂心中國藉此合理化侵台行為。民進黨立委王定宇指出，論民主、盟友、能力與法治定位，台灣與委內瑞拉完全不同。刻意混為一談，只是誤導。

王定宇今在臉書提出三點分析，首先，針對中國是否能「比照美國」，他認為前提完全不同。他說，與委內瑞拉不同，台灣的政治領袖來自自由、公正的民主選舉，並非國際通緝的犯罪者；盟友是美、日、歐盟等民主陣營，而非中俄等威權國家。更重要的是能力差距，中國對台灣從不缺惡意，真正缺的是可行能力。中國不是美國，台灣更非委瑞內拉，若真辦得到，中國早已動手。

王定宇續指，針對「美國行動的戰略意涵」，此次行動再次顯示美國在軍事科技、情報整合與精準執行上的壓倒性優勢，也凸顯中俄裝備與體系的無力反應。這不只是對古巴 、哥倫比亞發出訊號，更是對與北京結盟的威權政權示警，後果真實存在，這是清楚的嚇阻展示。

最後，對於美國為何不需國會宣戰授權，王定宇說，美國將行動定性為刑事執法而非對外宣戰。司法部依「美國法典」第21篇，以「毒品恐怖主義」等罪名，將馬杜羅視為犯罪分子而非合法元首；因此屬於逮捕逃犯、打擊犯罪的執法行動，無須國會宣戰授權。