我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華男接受毒品矯治獲提前出獄 兩個月後涉弒母

美軍攻擊毀損委內瑞拉民宅 官方暫未公布罹難人數

王定宇：台灣與委國完全不同 不必擔心中國「比照美國」

記者黃婉婷／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美軍突襲委內瑞拉逮走總統馬杜洛後，鄰國哥倫比亞派兵在委國邊界橋警戒。(歐新社)
美軍突襲委內瑞拉逮走總統馬杜洛後，鄰國哥倫比亞派兵在委國邊界橋警戒。(歐新社)

美國對委內瑞拉發動「大規模打擊」，並已逮捕委國總統馬杜洛及其妻子，引發各界憂心中國藉此合理化侵台行為。民進黨立委王定宇指出，論民主、盟友、能力與法治定位，台灣與委內瑞拉完全不同。刻意混為一談，只是誤導。

王定宇今在臉書提出三點分析，首先，針對中國是否能「比照美國」，他認為前提完全不同。他說，與委內瑞拉不同，台灣的政治領袖來自自由、公正的民主選舉，並非國際通緝的犯罪者；盟友是美、日、歐盟等民主陣營，而非中俄等威權國家。更重要的是能力差距，中國對台灣從不缺惡意，真正缺的是可行能力。中國不是美國，台灣更非委瑞內拉，若真辦得到，中國早已動手。

王定宇續指，針對「美國行動的戰略意涵」，此次行動再次顯示美國在軍事科技、情報整合與精準執行上的壓倒性優勢，也凸顯中俄裝備與體系的無力反應。這不只是對古巴、哥倫比亞發出訊號，更是對與北京結盟的威權政權示警，後果真實存在，這是清楚的嚇阻展示。

最後，對於美國為何不需國會宣戰授權，王定宇說，美國將行動定性為刑事執法而非對外宣戰。司法部依「美國法典」第21篇，以「毒品恐怖主義」等罪名，將馬杜羅視為犯罪分子而非合法元首；因此屬於逮捕逃犯、打擊犯罪的執法行動，無須國會宣戰授權。

委內瑞拉 古巴 馬杜洛

上一則

美國逮捕馬杜洛可類比台海？專家：兩者不一樣

延伸閱讀

美推翻馬杜洛削弱古巴 魯比歐「畢生夢想」就是古巴倒台

美推翻馬杜洛削弱古巴 魯比歐「畢生夢想」就是古巴倒台
川普：委內瑞拉新領袖若「不做正確的事」將有慘痛代價

川普：委內瑞拉新領袖若「不做正確的事」將有慘痛代價
美逮馬杜洛 沈政男嗆賴清德：要不要出來譴責美國罵川普

美逮馬杜洛 沈政男嗆賴清德：要不要出來譴責美國罵川普
委內瑞拉總統為何被送往紐約？2020年被紐約起訴未到案

委內瑞拉總統為何被送往紐約？2020年被紐約起訴未到案

熱門新聞

Newtalk新頭殼今天公布最新民調指出，4位參選人賴瑞隆、邱議瑩、許智傑和林岱樺，對上藍營戰將柯志恩皆勝出；無論在對比式、互比式民調中，賴瑞隆都居領先。圖／Newtalk新頭殼提供

民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先

2025-12-30 13:30
台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
兩岸示意圖。（AI生成）

為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大

2025-12-29 06:10
國民黨前立委蔡正元。(本報系資料照)

前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞

2025-12-31 08:53
長榮航空示意圖，非新聞當事客機。(本報系資料照)

紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了

2025-12-28 10:12
解放軍東部戰區在台灣周邊海空域舉行「正義使命-2025」軍事演習，台國防部發布在海上近距離監控安陽艦的畫面。（圖／國防部提供）

冷眼集／軍演3個驚悚鏡頭 解放軍如入無人之境

2026-01-01 01:28

超人氣

更多 >
3生肖女紅顏好命 屬兔溫柔有智慧、她亮眼自信成焦點

3生肖女紅顏好命 屬兔溫柔有智慧、她亮眼自信成焦點
2026年有3生肖擁五星級運勢 2生肖沖犯太歲須趨吉避凶

2026年有3生肖擁五星級運勢 2生肖沖犯太歲須趨吉避凶
傳委內瑞拉中製預警雷達失效 網諷：南美最強防空成廢鐵？

傳委內瑞拉中製預警雷達失效 網諷：南美最強防空成廢鐵？
馬杜洛被抓前1天才會中特使喊兄弟情誼 分析：美敲山震虎

馬杜洛被抓前1天才會中特使喊兄弟情誼 分析：美敲山震虎
周潤發陪吃平價餐 發嫂「狀態不尋常」 凹陷臉頰引關注

周潤發陪吃平價餐 發嫂「狀態不尋常」 凹陷臉頰引關注