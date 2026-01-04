台國安局：中對台關鍵基礎設施網路侵擾 每天263萬次

台國安局稱，2025年中共對台發動網路侵擾，平均每天263萬次，規模比2024年成長6%。示意圖。(本報系資料照)

台國安局今天發布「2025年中共 對我國關鍵基礎設施網駭威脅分析」報告，表示中共網軍持續對台灣關鍵基礎設施發動網路攻擊，且駭侵手法多元並不斷翻新。國安局將持續與國安情報團隊、政府相關機關，透由資安聯防及通報機制，即時通報並應處中共對台駭侵活動。

報告指出，依據國安情報團隊蒐報資安事件，去年中共對台方關鍵基礎設施（包含政府機關、能源、通訊傳播、交通、緊急救援與醫院、水資源、金融、科學園區與工業區、糧食等9大類）每日平均侵擾數為263萬次，較2024年成長6%；另關鍵基礎設施遭中共駭攻案件與2024年相較，以能源、緊急救援與醫院領域增幅最為明顯。

中共2025年相關網路侵擾活動之時間點，與解放軍 對台發動「聯合戰備警巡」，具一定程度關聯性；另外，在台灣重大慶典、政府高層發表重要談話或出訪時，中共也會升高網路侵駭活動，其中最高峰是2025年5月總統就職周年期間。

在駭侵手法部分，中共網軍以「軟硬體漏洞攻擊」、「分散式阻斷服務攻擊」（DDoS）、「社交工程攻擊」及「供應鏈 攻擊」等4 大攻擊手法為主，且靈活交錯運用。其中半數以上為「軟硬體漏洞攻擊」，反映中共積極擴充「漏洞武器化」（Vulnerability Weaponization）之技術能量。

在攻擊目標部分，中共五大駭客組織包括：BlackTech（黑科技）、FlaxTyphoon（亞麻颱風）、Mustang Panda（野馬熊貓）、APT41 及UNC3886，將台方能源、醫療、通訊、政府及科技等關鍵基礎設施列為重點攻擊目標。尤其密集探測台灣能源產業網路設備及工控系統，並暗植惡意程式；此外以加密勒索軟體攻擊台灣大型醫療院所，妨礙醫院運行，且將醫療機構駭竊資料在暗網論壇兜售，2025年已傳散至少20次。

同時，中共網軍攻擊台灣通訊產業網通設備漏洞，意圖潛伏通訊業者及協力廠商電腦系統，並從中滲透機敏與備援鏈路。針對台灣中央政府特定單位，則發動高客製化社交電郵攻擊；另外，除鎖定台灣科學園區發動攻擊外，亦駭侵半導體與軍工企業之上、中、下游供應廠商，從中竊取高新技術、產業規畫與決策情報。

報告指出，今年以來，印太國家、北約及歐盟網安機構及情報單位，多次指出中共係全球網路安全威脅主要來源國，且全面結合軍事、情報、產業與科技等公、私部門，透過各種網駭手段與技術，提升對外網攻的穿透性及隱蔽性。

國安局表示，在2025年已與全球30多個國家召開資安對話及技術會議，期透過與國際友盟緊密合作，機先掌握中共網軍攻擊態樣，並聯合查察惡意中繼站，以襄助政府決策及應變整備，提升台灣關鍵基礎設施整體防護韌性及量能；國安局提醒國人重視資安防護，警覺中共對台網駭威脅，共維台灣整體網路安全。