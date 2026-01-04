鄭麗文以「美出兵委國」比喻台海 吳思瑤：別操作疑美論

我的頻道

記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委吳思瑤。(本報系資料照)
民進黨立委吳思瑤。(本報系資料照)

美國對委內瑞拉發動「大規模打擊」，並已逮捕委國總統馬杜洛及其妻子，國民黨主席鄭麗文點名賴清德總統不要玩火，別以為對中挑釁美方會來收爛攤子。吳思瑤指出，這扯遠了，她呼籲不要在任何時間都發動「疑美論」，且台灣與委內瑞拉完全不同，沒有發生讓鄰國頭痛的人口販運或貨品走私。

吳思瑤今天受訪指出，對於國際局勢、他國內政和相關事件，台灣要做的是持續觀察，不宜過當評論；至於鄭麗文所說，把事件扯到台灣或美國對台的關係，「她是扯遠了」。對於國際關係，該保持合理且正向的觀察，台灣也與委內瑞拉完全不同。

吳思瑤指出，台灣是自由民主法治的國家，台灣並沒有發生讓鄰國、國際社會頭痛的人口販運或毒品走私。台灣當前該做的，是持續作為國際社會的正能量，爭取更多國際對台灣正向的支持，這才是該做的事。

吳思瑤說，對於鄭麗文這些「風馬牛不相及」的評論，硬要從這個事件扯到美國對台，但不要在任何時間都發動「疑美論」，台灣要做的是爭取國際支持，向中國展現台灣捍衛和平的決心。

