我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

長澤雅美元旦宣布與電影導演結婚 「我們將彼此扶持」

Meta天價買Manus 「草根暴富」創辦三小伙背景曝光

台男出獄獲收留竟砍老闆全家 連12歲童也不放過

記者巫鴻瑋／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
慣竊毒犯遭關7年後出獄被好心老闆收留，借錢遭拒竟持刀追砍老闆全家。（記者巫鴻瑋／翻攝）
慣竊毒犯遭關7年後出獄被好心老闆收留，借錢遭拒竟持刀追砍老闆全家。（記者巫鴻瑋／翻攝）

高雄一名有毒品、竊盜多項前科的45歲陳姓男子入獄服刑7年，去年5月剛出獄就獲大寮區某工廠楊姓老闆好心收留，未料陳男恩將仇報，僅因借錢遭拒，竟在深夜持美工刀狂砍老闆一家三口，連12歲男童也不放過，差點鬧出人命，高雄地檢署偵結認定陳男殺人未遂等罪將他起訴，並建請法院從重量刑。

檢方調查，陳姓男子染有毒癮，自2017年起陸續犯下多起竊盜及毒品案件，入獄服刑長達7年，去年5月出獄後，經友人轉介到高雄大寮區一家工廠工作，楊姓老闆見他是更生人非但不嫌棄，還好心收留他擔任雜工，盼能助他重新做人。

未料去年10月27日，陳男開口向楊男借錢，楊男詢問用途時，陳男支吾其詞，楊男懷疑他毒癮未戒，擔心借錢是為了購買毒品，因而斷然拒絕，不料此舉竟引讓陳男懷恨在心引發殺機。

當晚11時許，陳男持預藏的美工刀潛入工廠後方宿舍，趁楊姓老闆一家三口熟睡之際，直接朝楊男頸部揮砍，楊男劇痛驚醒，身旁的妻子與12歲兒子也被呼救聲嚇醒，楊妻見狀奮不顧身徒手阻擋，也遭陳男砍傷，隨即負傷逃往工廠辦公室將門反鎖。

殺紅眼的陳男見無法闖入辦公室，竟將目標轉向楊男年僅12歲的兒子，持刀在廠房內瘋狂追殺，楊妻隔著辦公室玻璃，目睹丈夫倒臥血泊掙扎、愛子遭惡徒追殺的驚悚畫面，崩潰報警求援。

陳男見楊妻報警，隨即倉皇逃離現場，警消獲報趕抵，緊急將身受重傷的楊男送醫，才撿回一命。警方隨即成立專案小組追緝，隔天在台南林鳳營車站將逃亡的陳男逮捕歸案。

偵訊期間，陳男對案情避重就輕，檢方痛批陳男剛出獄不到5個月，不思雇主收留之恩，僅因借貸未果即對一家三口痛下殺手，手段凶殘且毫無悔意，偵結後依殺人未遂罪嫌提起公訴，並向法院請求從重量刑。

上一則

鄭麗文出席府前元旦升旗典禮 盼朝野和解、兩岸和平

延伸閱讀

哥倫比亞總統：美軍炸毀委內瑞拉港口城市毒品工廠

哥倫比亞總統：美軍炸毀委內瑞拉港口城市毒品工廠
首攻委內瑞拉本土 川普：美炸毀碼頭毒品裝載大型設施

首攻委內瑞拉本土 川普：美炸毀碼頭毒品裝載大型設施
川普稱美打擊委內瑞拉毒品裝載點 碼頭區大爆炸

川普稱美打擊委內瑞拉毒品裝載點 碼頭區大爆炸
川普對委內瑞拉動手了？傳摧毀大型毒品設施 委國尚未發聲

川普對委內瑞拉動手了？傳摧毀大型毒品設施 委國尚未發聲

熱門新聞

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
Newtalk新頭殼今天公布最新民調指出，4位參選人賴瑞隆、邱議瑩、許智傑和林岱樺，對上藍營戰將柯志恩皆勝出；無論在對比式、互比式民調中，賴瑞隆都居領先。圖／Newtalk新頭殼提供

民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先

2025-12-30 13:30
台灣發生規模7.0地震，圖為台北一處高樓感受強烈。(讀者提供)

台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感

2025-12-27 10:18
陸軍官校校長譚芳榮少將（圖右）接待訪賓，身穿的「艾森豪夾克」、衣領配戴瓜地馬拉「榮譽少將」領飾及胸前國外參訪、受訓紀念章，引發網路討論。圖／陸軍官校臉書粉專

「艾森豪夾克」復活 台陸軍開放全軍官兵訂製

2025-12-24 11:51
兩岸示意圖。（AI生成）

為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大

2025-12-29 06:10
立法院日前三讀通過停砍年金法案，行政院研擬「副署不執行」，並聲請釋憲。全教產前理事長黃耀南呼籲行政院應該要依法行事，否則退休公教人員不排除上街頭抗爭或提告政府違法。(聯合報系資料照片)

台政院擬「副署不執行」停砍公教年金 民團：不排除上街抗爭

2025-12-25 21:20

超人氣

更多 >
海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？

海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？
多州2026年將持續推動取消或降低房產稅

多州2026年將持續推動取消或降低房產稅
前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞

前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞
驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料
狄鶯問「你是GAY嗎」 曹西平未婚原因曝光 暗戀她30年

狄鶯問「你是GAY嗎」 曹西平未婚原因曝光 暗戀她30年