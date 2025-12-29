台國防部：解放軍5演訓區侵領海基線 授權第一線依ROE應處

我的頻道

中央社台北29日電
台國防部29日下午舉行臨時記者會，情報參謀次長室次長謝日升中將說明。中央社
中共宣布對台軍演，台國防部今天指出，解放軍劃設5個演習區域，並將台灣12浬領海基線劃設在內，國軍會依敵情威脅程度授權海軍62特遣部隊、空作部、作戰區等第一線作戰單位，依交戰規則（ROE）及授權矩陣執行應對。

解放軍東部戰區上午宣布在台灣周邊進行「正義使命－2025」演習，明天上午8時至下午6時，在台灣周邊海域和空域範圍進行實彈射擊；國防部成立應變中心，並執行立即備戰操演。另解放軍劃設5處演習區、中共海警再多劃設2處，國軍則掌握新增台灣東部海域第8處。

國防部下午舉行臨時記者會，情報參謀次長室次長謝日升中將說明，中共所劃設的5個演習區域，將台灣的12浬領海基線劃設在內，中共想表達意涵不言而喻。

針對國軍如何應處共艦如果侵入領海基線，作計室次長連志威中將指出，依據聯合國憲章第51條規定，任何主權國家遭受外來武裝攻擊，擁有採取武力自我防衛的權力；因此，國軍針對戰略、作戰及戰術層級，均有在交戰規則（ROE）、授權矩陣（Authorization Matrix）律定各項應對措施，可採通報、驅離、監控、追監等作為。

連志威提到，將依敵情威脅程度授權第一線部隊、作戰單位採取適時應對，同時必須給執行官兵有適切規範。第一線單位則有海軍62特遣部隊、空軍作戰指揮部、作戰區，以管制三軍戰備部隊遂行包含戰備偵巡、機艦應處等作為，並運用共同圖像掌握部隊以採取必要回應。

針對解放軍明天上午8時至下午6時將在台海周邊實彈射擊，禁止船舶進入，且限制高度為無限高。連志威表示，國軍透過平常聯合情監偵綿密掌握動態，解放軍今天第一時間進入應變區，相應的國軍海空戰備兵力即採監控、飛彈追監應變措施，都在全程掌握中；至於後續演訓發展，國軍會關注並採取必要作為。

國軍是否為此全軍召回，連志威說，目前沒有召回，而是各級指揮官按照既有編組來執行相關計畫。

國防部發言人孫立方中將提到，中共「由訓轉演、由演轉戰」的間隔已愈來愈短，對台灣形成的壓力確實越來越大，但國軍針對這種壓力也已在戰備應處、部隊訓練模式做調整，可有效應對威脅。

海巡署副署長謝慶欽說明，中共此次軍演迄今出動14艘海警船，目前未發生海警船登檢跡象，另有4艘解放軍列管貨輪在演習區內，但目前沒有參與演習。

謝慶欽指出，中共歷次對台軍演，最多出動22艘海警船、最少出動9艘，此次軍演出動14艘；而2024聯合利劍A軍演是中共首次出動海警船參演，2024聯合利劍B是首次出動萬噸級海警船。

謝慶欽提到，中共海警船編號1302、1303兩艘一直在北部海域，自上午演習開始起就停留在24浬內，最近時約距21浬左右，海巡署派艦一對一監控緊盯，若再靠近將「頂出去」。

