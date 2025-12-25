賴清德批卡預算 在野嗆：情緒勒索無助解僵局

我的頻道

台灣新聞組／即時報導
賴清德總統（右）25日批評在野黨，稱連人民需要的預算，都可用政治理由阻擋，還有什麼資格再談憲政；行政院長卓榮泰（左）拜託立委多多支持，讓中央政府總預算能順利完成。（記者季相儒／攝影）

昨(25)天是行憲紀念日，賴清德總統火力全開批評在野黨，稱連人民需要的預算，都可用政治理由阻擋，還有什麼資格再談憲政。國民黨發言人牛煦庭說，賴清德再怎麼情緒勒索，不會改變行政院不依法行政的事實；民眾黨主席黃國昌反批，賴清德惱羞成怒，要審預算，依法編列不是最基本的嗎？

賴清德昨出席桃園國際機場第三航廈北登機廊廳啟用典禮，他致詞表示，憲法明文規定，立法院對明年度的預算要在今年12月31日前審竣完畢，現在只剩下六天，連到委員會審查都沒有，還卡在程序委員會。

賴清德：不應卡國防特別預算

賴清德強調，立法院若沒辦法如期審查中央政府總預算，不要再談什麼憲政；連最基本的國家發展、建設，人民需要的預算，都可用政治理由阻擋，有什麼資格再談憲政？「我今天是語重心長」。

賴清德說，政黨競爭難免，但不能犧牲國家、人民利益，敬請立法院能審慎、通過中央政府總預算，尤其是國防特別預算也應該要審查，「公開講支持國防預算，然後再藉由各種理由，連交付審查都不願意」。

賴清德說，執政黨禁得起考驗，編每一筆預算都有根據，都符合國家社會、人民發展的需要，國防特別預算也是根據國家自我保護的需求所編；如果立法院認為有不妥之處，可以刪減，但不應以程序手段卡關，甚至不願排案。

行政院長卓榮泰出席國道一號中豐交流道新建工程通車典禮，也拜託立委多多支持，讓中央政府總預算能順利完成。

韓國瑜：立法院恪守憲政精神

立法院長韓國瑜表示，中華民國行憲紀念，緬懷先賢創建中華民國，為國家奠定民主與法治的基礎。他也說，承繼履行對憲法的承諾，立法院將持續恪守憲政精神，依法行使職權，守護民主、回應人民期待。

國民黨主席鄭麗文說，國家領導人率先破壞憲政，破壞民主、藐視國會，藍白兩黨捍衛民主，每天在生活中實踐中華民國憲法的核心價值與精神，就是保護憲政最積極的作為。

對於賴清德開嗆在野，牛煦庭說，再怎麼情緒勒索，也不會改變行政院不依法行政的事實；在野黨要的就是依法編列預算，鼓勵國軍並提振警消士氣，這麼基本的工作都做不到；身為總統只會發脾氣，無助解決僵局。

黃國昌表示，這些話由曾說「中華民國憲法是災難」的賴清德口中說出，無比諷刺。賴清德允許行政院不依法編列立法院三讀通過為軍人加薪、警消提高退休金的預算，踐踏軍警消的尊嚴與權益，還敢大放厥詞？

黃國昌說，菩薩畏因，眾生畏果，一個連最基本守法都做不到的總統和行政院長，不好好檢討，還惱羞成怒、秀下限，早已被全民看破手腳。

