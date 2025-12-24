「宏泰58」拖斷海纜案 陸反控2台人走私

我的頻道

記者陳政錄、陳宥菘／即時報導
32--多哥籍「宏泰58」貨輪今年2月的海纜案，受到廣泛關注。圖為「宏泰58」貨輪先前停在台南安平港。(本報資料照片)
32--多哥籍「宏泰58」貨輪今年2月的海纜案，受到廣泛關注。圖為「宏泰58」貨輪先前停在台南安平港。(本報資料照片)

今年2月底台澎3號海纜遭拖斷，陸資背景權宜輪多哥籍「宏泰58」貨輪為始作俑者，但大陸公安24日公布對7名船員調查情況，反控兩名台灣居民操縱「宏泰58」等船長期向大陸走私凍品（冷凍食品），同時發布懸賞通告，國台辦發言人彭慶恩也強調2月事件實為兩人操控該船從事走私犯罪，抨擊民進黨惡意炒作大陸「灰色地帶襲擾」。

山東威海市公安24日一早突發懸賞通告，稱6月對「宏泰58」輪7名大陸船員偵查過程中，發現以台灣居民簡、陳兩人為首的走私犯罪團伙，操控該船和其他多艘船隻，長期向大陸走私凍品。公安宣告對兩人懸賞追捕，祭出人民幣5至25萬元(約1576至7879美元)獎勵。兩人還曾於2014年因涉嫌走私廢物罪被漳州海關緝私分局「上網追逃」（通緝偵查措施）。

陸委會24日回應稱，在沒有具體事證下公布姓名懸賞，不是文明的作法，只是又一次跨境鎮壓和政治操作，並呼籲對岸如有具體事證，可提供給台方合作防制兩岸跨境犯罪。

海巡署則表示，該貨輪刻意關閉AIS規避檢查，破壞台灣海底電纜，經司法機關釐清犯罪事實後判決有罪確定，如今大陸卻發布懸賞通告等政治操弄，企圖混淆是非，製造及升高兩岸對立，疑似想藉此推卸責任，海巡署對此強烈譴責。

「宏泰58」案由南檢4月偵結起訴後，陸籍船長王玉亮因犯電信管理法毀壞纜線罪，一審遭判刑3年，8月的二審維持原判。船上另七名陸籍船員獲不起訴，被遣返回大陸。

大陸國台辦發言人彭慶恩24日主持例行記者會時就該案表示，今年2月發生的事件，「實為簡、陳兩人在操控『宏泰58號』船從事走私犯罪」。他還抨擊民進黨當局罔顧案件事實，惡意炒作大陸「灰色地帶襲擾」，企圖挑起兩岸對立對抗。

不過，對媒體追問兩岸調查有別，大陸是否調查損毀海纜案等，彭慶恩僅重述前述說法，國台辦並未多做說明。

