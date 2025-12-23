我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女棄矽谷高薪 轉戰這項極限運動吸粉300萬

艾普斯坦案文件被塗黑 部分內容用PS就可還原

賣競選物被查 柯文哲嗆：也去查扁蔡賴

記者王聖藜／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金等案，23日傳喚柯答辯，柯批政治透過司法追殺。(記者許正宏／攝影)
台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金等案，23日傳喚柯答辯，柯批政治透過司法追殺。(記者許正宏／攝影)

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金等案，昨傳喚柯答辯。柯質問如販售競選小物是政治獻金，是否也起訴前總統陳水扁、蔡英文賴清德總統？他批台北地檢署勾結媒體淪為政治打手，他一家帳戶被查，老百姓面對國家機器很脆弱，政治透過司法追殺無所不在。

柯文哲表示，檢察官上周在結辯時反覆強調「公平」，講得正義凜然，但公平不需要高聲強調，本來就是司法當然的條件，不管京華城或政治獻金案，如果一開始就以平常心對待，不會變成今天局面。

柯指出，他妻子陳佩琪、小孩、遠房親戚帳戶金流都被查一遍，連母親給陳的首飾項鍊、兒子滿月的金手環也被查，交保後陳告訴他，他失智多年的岳母、死去多年的岳父帳戶也被查，到底查到什麼？

柯問檢察官，如販售競選小物是政治獻金，「賴桑小舖」、「小英商號」及「扁帽工廠」，所得沒進入政治獻金專戶，是否也起訴陳水扁、蔡英文、賴清德？要不要看台南、高雄市的民進黨內初選，候選人都在比看板數量，大型看板在熱門位置最貴每月10萬元台幣以上，是否比照對付他的方式偵辦？

柯說，他被羈押禁見一年與外界斷絕聯絡，不知案情細節，也無法替自己辯白，檢方從「騙票」搜索扣押的手機、電腦、USB找資料，拼湊故事、斷章取義辦案，更一再把資料洩漏給特定媒體，不在偵查範圍的手機及電腦資料、連筆錄都沒有的也出現在媒體，「怎麼遵守偵查不公開的？」

柯批北檢勾結媒體淪為政治打手，指這是人民普遍印象，檢察官從不敢回應，這絕不是人民心目中民主法治國家應有的司法樣貌，現在是整個司法體系如何善後的問題。

柯說，京華城案沒人檢舉，監察委員卻主動調查，內政部原本都說沒問題，但在監委約詢內政部次長後改口；台北市政風處在司法偵辦前已提早收集資料；就政治獻金案詢問調查局法律意見，調查局說沒有違法，地檢署仍要起訴。

柯表示，司法在本案犯的罪狀罄竹難書，這是當權者權力傲慢，完全「不要臉」，士大夫無恥是謂國恥，案子對台灣司法傷害太大。

此外，柯文哲因涉京華城等案，今年9月15日以7000萬元台幣交保加電子腳鐶、個案手機監控及限制住居、出境、出海，他想回新竹照顧母親，聲請解除限制住居；合議庭審判長昨開庭諭知准許即日起不必每日住台北市，檢察官表示同意，不抗告。

柯的聲請狀指出，柯已接受科技監控，且已歷經3個多月全程監控行動軌跡，都按時出庭，原限制住居欲防止的逃亡風險，已可由電子監控、個案手機報到機制充分取代。審判長受理後，同意解除限制住居處分。

柯文哲 賴清德 蔡英文

上一則

張文攻擊計畫前進基地曾同步選擇聖誕節另家旅館 餘額不足下訂失敗

下一則

跟進「川普帳戶」 藍白推「國民帳戶」助孩童從5萬開始累積資本

延伸閱讀

柯文哲聲請解除限制住居 北院裁准

柯文哲聲請解除限制住居 北院裁准
檢批「政治獻金不是你的」柯文哲：司法不可選擇性適用

檢批「政治獻金不是你的」柯文哲：司法不可選擇性適用
柯文哲政治獻金案辯論 檢方：你的政治獻金不是你的錢

柯文哲政治獻金案辯論 檢方：你的政治獻金不是你的錢
柯文哲涉貪案遭求刑28年6月 法官排2026年3月26日宣判

柯文哲涉貪案遭求刑28年6月 法官排2026年3月26日宣判

熱門新聞

台北車站、捷運中山站旁昨晚發生歹徒丟擲煙霧、隨機殺人事件，造成多人受傷，救護人員將傷者送醫，現場多輛救護車、消防車待命。記者曾原信／攝影

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

2025-12-19 10:15
誠品生活南西店發生民眾隨機砍人案，兇嫌犯案後墜樓不治，警方在大樓附近拉起封鎖線。記者葉信菉／攝影

北市兇案 她在現場救人 遇害者：跟我爸媽說我很愛他們

2025-12-19 15:54
南投縣陳姓男子涉強制猥褻、性侵國小女童，一審判刑3年10月，台中高分院撤銷一審判決，改判2年、緩刑5年。(示意圖/AI生成)

19歲男性侵女童「進不去」二審改判緩刑免關

2025-12-19 01:25
27歲男子張文犯下台北恐怖攻擊事件，最後墜樓身亡，正面照曝光。(記者翁至成／翻攝)

台北殺人案27歲兇嫌張文正面照曝光 警：共變裝5次

2025-12-19 23:04
涉嫌隨機殺人的張文在警方追捕下畏罪墜樓，送醫不治。(記者曾原信／攝影)

張文畏罪才墜樓？誠品員工猜測是逃亡路線：想跳紙箱但前1天被清掉了

2025-12-19 19:13
嫌犯張文墜樓身亡後，下午進行解剖，張文父母在解剖完後向社會大眾下跪道歉。（記者曾學仁／攝影）

張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍

2025-12-23 05:06

超人氣

更多 >
年過65歲 國稅局這些減稅優惠別錯過

年過65歲 國稅局這些減稅優惠別錯過
政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線
經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設

經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設
張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍

張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍
華爾街日報：中國奮力衝刺科技主導地位 經濟卻千瘡百孔

華爾街日報：中國奮力衝刺科技主導地位 經濟卻千瘡百孔