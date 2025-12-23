藍白提案彈劾 將邀賴清德列席國會 府：只要合法合憲都給予尊重

台總統府發言人郭雅慧。圖／聯合報系資料照

台行政院長卓榮泰不副署再修版財政收支劃分法，在野黨立委聯手提案彈劾賴清德 總統，且也將依法邀被彈劾人（賴清德）到立院列席說明。對此，總統府發言人郭雅慧今天表示，「只要是合法合憲以及完備的程序，我們都會給予尊重。」

立法院程序委員會今天開會，經表決，藍白挾人數優勢勝出，將總統彈劾案排入26日院會報告事項議程。國民黨團書記長羅智強及民眾黨團總召黃國昌 都表示，將會依據立法院職權行使法，要求被彈劾人列席國會接受詢答。

郭雅慧表示，在憲政體制下，立法院對行政院長或總統本來就有相關制衡手段，「只要是合法合憲以及完備的程序，我們都會給予尊重。」

郭雅慧說，但她要特別提醒，國政如果要運作順利，五權分立，行政立法司法等各個機關都要如常運作。賴清德在國政上努力，總預算8月就送進立法院，今天是12月23日，距離年底只剩7天，但總預算還沒有機會進入委員會討論；要提醒在野黨立委，總預算影響的包括國家安全、國政運作、社會民生以及地方建設。

此外，郭雅慧說，賴清德也已經多次表達，樂意到立法院進行國情報告，希望在合法合憲、程序完備情況下，進行溝通與說明。希望朝野回到體制面上，在制度完備的情況下，讓台灣現在面臨內外挑戰下，國家穩定向前，大家政黨不同，但國家只有一個，希望總預算趕快完成審議。