我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時:五角大廈與AI大廠的弱點在於高度仰賴中國電池

6種Trader Joe’s冷凍食品 不到11元便可一飽口福

柯文哲聲請解除限制住居 北院裁准

中央社台北23日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金等案。記者許正宏／攝影
台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金等案。記者許正宏／攝影

台灣台北地方法院今天繼續審理京華城案及前台北市長柯文哲政治獻金案言詞辯論程序，柯文哲律師庭訊時具狀，以柯文哲希望回新竹探視母親等理由，聲請解除限制住居，北院裁准。

台灣台北地方檢察署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年依貪污治罪條例違背職務收受賄賂、圖利、公益侵占與背信等罪嫌起訴柯文哲、威京集團主席沈慶京與中國國民黨籍台北市議員應曉薇等11人，具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

柯文哲在偵審期間遭羈押禁見，北院今年9月裁定柯文哲以新台幣7000萬元交保，限制住居、限制出境與出海8個月。合議庭另要求柯文哲接受配戴電子腳鐶、攜帶個案手機等科技監控設備。

言詞辯論程序，下午由柯文哲及辯護人答辯，柯文哲律師團具狀聲請柯文哲解除限制住居。

柯文哲表示，母親住新竹，年歲已大，他在限制住居情況下，探視母親須當日往返新竹、台北，無法留宿陪伴。另外，辯論終結到宣判前，適逢過年過節及春季各式慶典，有應邀前往參加活動需求，無法每天即時回台北。

他說，已受科技設備監控，這3個月按時出庭，沒任何逾矩，亦無逃亡可能，加以有重保且限制出境、出海，也有包括電子腳鐶、個案手機等科技監控，足以確保無逃亡之虞。此外，各媒體高度關心他的活動，行程近乎全部公開，以他的知名度，已無逃亡可能。

合議庭審酌柯文哲聲請意旨及審理進度，限制居所防逃功能應已足以用科技監控、個案手機拍照、限制出境、出海取代，並有相當具保金，考量比例原則後，應有不續行限制住居所必要，裁准聲請。

柯文哲 國民黨

上一則

美禁大疆列國安風險 施振榮：台灣是可靠合作夥伴

延伸閱讀

檢批「政治獻金不是你的」柯文哲：司法不可選擇性適用

檢批「政治獻金不是你的」柯文哲：司法不可選擇性適用
柯文哲政治獻金案辯論 檢方：你的政治獻金不是你的錢

柯文哲政治獻金案辯論 檢方：你的政治獻金不是你的錢
京華城案明年3月26日宣判 柯文哲：當權者不要把手伸進司法

京華城案明年3月26日宣判 柯文哲：當權者不要把手伸進司法
柯文哲涉貪案遭求刑28年6月 法官排2026年3月26日宣判

柯文哲涉貪案遭求刑28年6月 法官排2026年3月26日宣判

熱門新聞

台北車站、捷運中山站旁昨晚發生歹徒丟擲煙霧、隨機殺人事件，造成多人受傷，救護人員將傷者送醫，現場多輛救護車、消防車待命。記者曾原信／攝影

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

2025-12-19 10:15
誠品生活南西店發生民眾隨機砍人案，兇嫌犯案後墜樓不治，警方在大樓附近拉起封鎖線。記者葉信菉／攝影

北市兇案 她在現場救人 遇害者：跟我爸媽說我很愛他們

2025-12-19 15:54
南投縣陳姓男子涉強制猥褻、性侵國小女童，一審判刑3年10月，台中高分院撤銷一審判決，改判2年、緩刑5年。(示意圖/AI生成)

19歲男性侵女童「進不去」二審改判緩刑免關

2025-12-19 01:25
27歲男子張文犯下台北恐怖攻擊事件，最後墜樓身亡，正面照曝光。(記者翁至成／翻攝)

台北殺人案27歲兇嫌張文正面照曝光 警：共變裝5次

2025-12-19 23:04
涉嫌隨機殺人的張文在警方追捕下畏罪墜樓，送醫不治。(記者曾原信／攝影)

張文畏罪才墜樓？誠品員工猜測是逃亡路線：想跳紙箱但前1天被清掉了

2025-12-19 19:13
台北市長蔣萬安今天上午視察T17、T18基地，以搭載輝達處理器的空拍機帶領大家在空中巡禮北士科各基地現況。記者林佳彣／攝影

李四川「秘密基地」差點上位？蔣萬安讚黃仁勳眼光非常好

2025-12-17 15:26

超人氣

更多 >
馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價

馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價
華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲

華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲
忽略一事 賓州91歲老婦要被趕出已住25年的家

忽略一事 賓州91歲老婦要被趕出已住25年的家
哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者

哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者
世界歷史上最大戰艦 川普宣布建造2艘全新「川普級」戰艦

世界歷史上最大戰艦 川普宣布建造2艘全新「川普級」戰艦