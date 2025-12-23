我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經濟學家:社安金提早或延後申領要以最壞狀況為假設

美Q3 GDP成長4.3% 兩年來最強表現

1.25兆國防特別條例再遭立院封殺 政院：高度遺憾

中央社台北23日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台行政院發言人李慧芝。記者曾原信／攝影
台行政院發言人李慧芝。記者曾原信／攝影

立法院程序委員會今天再度暫緩行政院所提新台幣1.25兆元（約400億美元）國防特別條例及院版財劃法列案。行政院發言人李慧芝對此表達高度遺憾，並呼籲立法院儘速進行實質審查，切勿延宕重大國防政策與國家自我防衛能力的提升。

立法院程序委員會今天開會，朝野激烈口角，在藍白立委聯手下，第4度封殺行政院所提1.25兆元強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案、及財劃法草案，無法排入26日立法院會的報告事項議程，也無法交付相關委員會審查。

行政院發言人李慧芝晚間透過文字回應，對此表達高度遺憾，呼籲立法院儘速進行實質審查，切勿延宕重大國防政策與國家自我防衛能力的提升。

李慧芝指出，強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案是強化台灣自主防衛能力、提升基本戰力與維護國家主權安全的重要法案。面對中國日益頻繁且升高的侵擾行為，朝野應立場一致、共同提升國防量能，並推動國防產業發展。

李慧芝表示，立法院不只延宕國防特別條例，也遲遲未審2026年度中央政府總預算，但總預算涵蓋多項攸關國家發展與民眾福祉的重要政策，包括改善縣市管河川及排水、AI新十大建設、TPASS通勤月票等，總預算遭擱置，相關政策也會一併延宕。

李慧芝進一步說明，明年度總預算已依新版財政收支劃分法調整編列，但中央政府仍須舉債近3000億元，更凸顯儘速審議院版財劃法必要性，以兼顧地方自治、中央建設能量及財政永續。

李慧芝強調，行政院有守護憲法責任，行政院長卓榮泰不副署立法院11月14日三讀通過的財劃法修正案，是依憲法權責行使。行政院呼籲立法院以民眾福祉為優先，儘速審查總預算案、國防特別條例及院版財劃法等重要法案，確保民眾能獲得照顧，國家財政能永續、國防安全能提升。

卓榮泰 AI

上一則

日本前法務大臣：日本會竭盡所能 絕不容「台灣有事」

延伸閱讀

政院遞出橄欖枝 中選會委員納藍白推薦人 主委提名游盈隆

政院遞出橄欖枝 中選會委員納藍白推薦人 主委提名游盈隆
中選會委員納藍白推薦人 游盈隆擬任主委

中選會委員納藍白推薦人 游盈隆擬任主委
政院宣布不副署3原則 蔣萬安：忍無可忍 鄭麗文：違憲

政院宣布不副署3原則 蔣萬安：忍無可忍 鄭麗文：違憲
政院傳不執行新版財劃法 藍白嗆究責卓榮泰

政院傳不執行新版財劃法 藍白嗆究責卓榮泰

熱門新聞

台北車站、捷運中山站旁昨晚發生歹徒丟擲煙霧、隨機殺人事件，造成多人受傷，救護人員將傷者送醫，現場多輛救護車、消防車待命。記者曾原信／攝影

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

2025-12-19 10:15
誠品生活南西店發生民眾隨機砍人案，兇嫌犯案後墜樓不治，警方在大樓附近拉起封鎖線。記者葉信菉／攝影

北市兇案 她在現場救人 遇害者：跟我爸媽說我很愛他們

2025-12-19 15:54
南投縣陳姓男子涉強制猥褻、性侵國小女童，一審判刑3年10月，台中高分院撤銷一審判決，改判2年、緩刑5年。(示意圖/AI生成)

19歲男性侵女童「進不去」二審改判緩刑免關

2025-12-19 01:25
27歲男子張文犯下台北恐怖攻擊事件，最後墜樓身亡，正面照曝光。(記者翁至成／翻攝)

台北殺人案27歲兇嫌張文正面照曝光 警：共變裝5次

2025-12-19 23:04
涉嫌隨機殺人的張文在警方追捕下畏罪墜樓，送醫不治。(記者曾原信／攝影)

張文畏罪才墜樓？誠品員工猜測是逃亡路線：想跳紙箱但前1天被清掉了

2025-12-19 19:13
台北市長蔣萬安今天上午視察T17、T18基地，以搭載輝達處理器的空拍機帶領大家在空中巡禮北士科各基地現況。記者林佳彣／攝影

李四川「秘密基地」差點上位？蔣萬安讚黃仁勳眼光非常好

2025-12-17 15:26

超人氣

更多 >
馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價

馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價
電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒
華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲

華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲
忽略一事 賓州91歲老婦要被趕出已住25年的家

忽略一事 賓州91歲老婦要被趕出已住25年的家
哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者

哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者