1.25兆國防特別條例再遭立院封殺 政院：高度遺憾

台行政院發言人李慧芝。記者曾原信／攝影

立法院程序委員會今天再度暫緩行政院所提新台幣1.25兆元（約400億美元）國防特別條例及院版財劃法列案。行政院發言人李慧芝對此表達高度遺憾，並呼籲立法院儘速進行實質審查，切勿延宕重大國防政策與國家自我防衛能力的提升。

立法院程序委員會今天開會，朝野激烈口角，在藍白立委聯手下，第4度封殺行政院所提1.25兆元強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案、及財劃法草案，無法排入26日立法院會的報告事項議程，也無法交付相關委員會審查。

行政院發言人李慧芝晚間透過文字回應，對此表達高度遺憾，呼籲立法院儘速進行實質審查，切勿延宕重大國防政策與國家自我防衛能力的提升。

李慧芝指出，強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案是強化台灣自主防衛能力、提升基本戰力與維護國家主權安全的重要法案。面對中國日益頻繁且升高的侵擾行為，朝野應立場一致、共同提升國防量能，並推動國防產業發展。

李慧芝表示，立法院不只延宕國防特別條例，也遲遲未審2026年度中央政府總預算，但總預算涵蓋多項攸關國家發展與民眾福祉的重要政策，包括改善縣市管河川及排水、AI 新十大建設、TPASS通勤月票等，總預算遭擱置，相關政策也會一併延宕。

李慧芝進一步說明，明年度總預算已依新版財政收支劃分法調整編列，但中央政府仍須舉債近3000億元，更凸顯儘速審議院版財劃法必要性，以兼顧地方自治、中央建設能量及財政永續。

李慧芝強調，行政院有守護憲法責任，行政院長卓榮泰 不副署立法院11月14日三讀通過的財劃法修正案，是依憲法權責行使。行政院呼籲立法院以民眾福祉為優先，儘速審查總預算案、國防特別條例及院版財劃法等重要法案，確保民眾能獲得照顧，國家財政能永續、國防安全能提升。