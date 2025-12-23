我的頻道

華爾街日報：中國奮力衝刺科技主導地位 經濟卻千瘡百孔

張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍

日本前法務大臣：日本會竭盡所能 絕不容「台灣有事」

記者周佑政／台北即時報導
台總統賴清德(右)今天接見日本前法務大臣、眾議員鈴木馨祐訪團。(圖／台總統府提供)
台總統賴清德今天分別接見日本前法務大臣、眾議員鈴木馨祐暨「TY會」會長、參議員瀧波宏文訪團，賴清德致詞時感謝日本首相高市早苗高度重視台海和平及台日關係。鈴木馨祐表示，絕對不容許讓「台灣有事」，也絕不容許發生以武力改變現狀的情況，因此要加強嚇阻能力，確保順利達到嚇阻效果。在此信念下，日本會竭盡所能地協助和防範。

賴清德致詞時感謝鈴木眾在法務大臣任內推動法務省修改法令，從今年5月26日開始，台灣旅日僑胞可以在戶籍當中的「國籍、地區」欄位登記為「台灣」，不但保障台灣僑胞權益，也展現台日友好關係。

賴清德表示，長年以來台灣和日本共同因應天災、疫情等挑戰，患難見真情。台灣和日本都位於地震頻繁的環太平洋地震帶，也同屬第一島鏈關鍵地位，面對威權主義擴張以及全球經貿局勢變化等挑戰，期待台日繼續深化合作。相信透過臺日攜手合作，不僅能夠維護區域和平，更能共創繁榮發展。

鈴木馨祐表示，針對台灣近期針對日本食品回歸正常管理措施，及日本近日遭受許多來自中國的壓力，台灣人民以行動支持日本，這些都證明了臺灣是日本的真正友人，要表達感謝之意。

鈴木馨祐提及，日本高市內閣成立迄今已滿兩個月，再三強調台日關係的重要性。台灣與日本不僅共享普世價值，也是命運共同體，台灣對日本而言是非常重要的夥伴，也是極為珍貴的友人。在地緣政治變化的情勢中，台灣與日本都遭受到來自中國各種形式的壓力，「台灣有事就是日本有事」，期盼能維持區域整體的和平穩定。

賴清德接見瀧波宏文時表示，瀧波是台灣女婿，不僅常在日本國會為台灣仗義執言，更大力促成「戶籍標示台灣案」的通過，要表達最誠摯的感謝。

賴清德也感謝高市早苗今年10月在美國總統川普訪日時，重申台海和平穩定的重要性。另外，今年APEC韓國慶州年會時，高市也在緊湊行程中，特別與我國林信義領袖代表進行雙邊會談。

瀧波宏文說，日本與台灣應加強合作，共同面對嚴峻的安全保障挑戰，並談及日本高市首相在國會「台灣有事」論的答詢，表示這是攸關日本存立危機的事態，延續前首相安倍前的政策方向，認為該表述正確且不應撤回。

日本 賴清德 台灣有事

余家昶捨命救人 張善政：明年春祭入祀忠烈祠「致上最高敬意」

