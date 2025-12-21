台北隨機殺人案後 台中男網路發「計畫」文 今羈押

台中市張姓作業員涉在網路發表恐嚇公眾言論，檢方今天聲押，台中地院深夜裁定羈押禁見。(圖／本報系資料照片)

張文在台北車站、台北捷運犯下隨機殺人案，釀4死悲劇，中檢昨天獲報，清水區43歲張姓作業員昨早在 Threads 發布「原計畫5點鐘開始到7點鐘的大規模隨機殺人事件」等言論，檢方今拘提張到案，晚間依恐嚇罪，向法院聲押，法院今天深夜11時許裁定羈押禁見。

台中地檢署獲報有不詳人士於20日上午7時2分許，以暱稱「rleioutalf710902」，在社群軟體 Threads留言刊登「不一樣吧！原計畫板南站內~且在5點鐘開始~所以原計畫5點鐘開始到7點鐘的大規模隨機殺人事件」、「不是快閃中山站站外光煙霧彈在板南密閉空間，以及2小時的作案時間」、「死傷~哇塞~ 難怪同夥表示失敗」等恐嚇公眾安全言論，認已嚴重危害社會大眾安全。

中檢指派檢察官黃鈺雯，指揮新北市政府警察局三峽分局、法務部調查局航業調查處，於今天日上午10時20分許，拘提被告張姓男子到案，經張同意，帶同員警返回其位於清水區之住處執行搜索，當場查扣手機1支（含SIM卡1張），進行數位鑑識及比對分析，釐清張男犯罪動機及犯罪情節。

張姓男子今日晚間解送至署，經檢察官綜合相關證人證述、警方製作的數位證物勘察報告、美商Meta公司回覆資料及扣案手機等證據，認定張涉犯刑法第151條之恐嚇公眾及第305條之恐嚇危害安全等罪嫌重大，有事實足認為有勾串共犯、逃亡及反覆實行恐嚇犯罪之虞，為避免危害擴大及確保後續偵查、審判程序之進行，認有羈押之必要，訊後向台中地方法院聲請羈押禁見，法院今天深夜裁准。

中檢表示，為防範、杜絕類似事件或恐怖攻擊情事發生，已依台灣高等檢察署指示，

即時成立「防範恐怖攻擊應變小組」，整合轄區警、調、廉、移民 等相關單位成立聯繫平台，加強情資蒐報、風險評估及跨機關協調合作，全面強化預警、通報與即時應處機制，務求即時發現、即時處置，確保社會安全。

中檢呼籲，民眾切勿於網路或社群媒體 張貼、留言或轉傳任何恐嚇公眾安全之言論，以免觸法並造成社會恐慌。對於任何危害公眾安全之不法行為，必將依法從嚴從速究辦，絕不寬貸，以維護社會秩序與人民生命安全。