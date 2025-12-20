我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

魯比歐年終記者會：盼泰柬本周停火 是否宣戰委國這樣答

川普對台軍售策略轉變 日經：聚焦阻止解放軍登陸

台北隨機攻擊凶嫌 犯案計畫及過程一次看

記者廖炳棋、翁至成／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
北市隨機殺人犯罪地圖。(製表／廖炳棋、翁至成、李隆揆)
北市隨機殺人犯罪地圖。(製表／廖炳棋、翁至成、李隆揆)

警方調查19日北市隨機攻擊嫌犯張文的平板電腦，發現他的攻擊計畫縝密，包含先在中山區縱火，回租屋物換裝，赴台北車站犯案後，回旅館換裝，再到南西商圈犯案，幾乎完全吻合計畫內容，但犯罪動機至今無法得知，但研判是孤狼式犯案。

張文原為志願役士兵，因酒駕遭軍方汰除後，2023年任職於某保全公司，工作一年就離職，至犯案時都無工作。警方表示，張文犯案時租車、租房的金流，是警方釐清重點，迄今未查出有共犯及外人資助，僅張母有少量匯款，但檢警不排除任何可能。

警方破解其平板電腦，他的雲端硬碟藏有攻擊計畫，從今年中開始制定，他截圖中山區、台北車站、南西商圈地圖，在各犯案地點圈起來標示，標明要縱火、回租屋處、抵達台北車站、南西商圈犯案的攻擊時間路線圖，連吃飯、休息都計畫在內。警方研判，台北車站及南西商圈人潮多，出口四通八達易逃亡，才選擇在此犯案。

警方指出，張文計畫很有目標性，一開始在中山區縱火，目的是吸引中山區警力查緝；回到租屋處後再度縱火，是又要吸引中正區警方查緝；等到兩地警力被縱火案吸引後，立即到台北車站犯案，隨後徒步到旅館，再犯下南西商圈攻擊案。

張文在公園路巷弄租屋處縱火後，還在公園路上、Ｍ８出口處駐足片刻，確定公園路上的忠孝西路派出所警力都奔向對街，才拉著小行李箱搭手扶梯下去，並開始丟煙霧彈。

他在犯案過程中，先後在台北車站連通道、租屋處、旅館等地變裝五次，佯裝路人躲避查緝。他準備24顆煙霧彈、53瓶汽油彈及13把刀具，但僅在台北車站丟擲一顆汽油彈，他在南西商圈雖也帶汽油彈，但放在商圈聖誕樹下，全程沒有丟擲，不使用原因警方也在釐清。

張文最後墜樓身亡，他墜落處為回收場，案發前紙箱已堆到成人高度，但張墜落當天紙箱剛好被清掉，外傳張文打算跳樓逃脫，但沒算到紙箱被收走。不過，專案小組員警認為，「從六樓跳下來叫逃跑？他的選擇就是要跳」。  

據了解，張文高中畢業之後，曾就讀中部某科技大學資工系，但讀二年肄業。張喜歡生存遊戲，任職保全期間月薪近4萬元(新台幣，約1340美元)，離職後再也沒工作。

警方調查，張文與家人斷聯，今年1月在中正區租屋後，幾乎沒用過手機，無人際網絡，身上存款用光，警方正釐清他今年1月前的落腳點；另外張文近兩年沒有就醫紀錄。

警方懷疑張文模仿捷運隨機殺人犯鄭捷犯案，分析兩人都有孤僻、人際關係冷漠或遭軍方汰除、軍校退學的共同特徵。

租車 酒駕

上一則

模仿效應成隱憂 台北101董座賈永婕：會完成跨年煙火任務

下一則

墜樓身亡兇嫌張文 在校好學生 5年未聯絡家人

延伸閱讀

台北殺人案27歲凶嫌張文正面照曝光 警：共變裝5次

台北殺人案27歲凶嫌張文正面照曝光 警：共變裝5次
蝦皮配合調查聲明：張文未購買煙霧彈及大型刀具

蝦皮配合調查聲明：張文未購買煙霧彈及大型刀具
張文是中配二代？陸委會駁：譴責少數有心人激化社會對立

張文是中配二代？陸委會駁：譴責少數有心人激化社會對立
張文犯案後逃逸...監視器無畫面出包？ 北捷回應了

張文犯案後逃逸...監視器無畫面出包？ 北捷回應了

熱門新聞

台北車站、捷運中山站旁昨晚發生歹徒丟擲煙霧、隨機殺人事件，造成多人受傷，救護人員將傷者送醫，現場多輛救護車、消防車待命。記者曾原信／攝影

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

2025-12-19 10:15
誠品生活南西店發生民眾隨機砍人案，兇嫌犯案後墜樓不治，警方在大樓附近拉起封鎖線。記者葉信菉／攝影

北市兇案 她在現場救人 遇害者：跟我爸媽說我很愛他們

2025-12-19 15:54
南投縣陳姓男子涉強制猥褻、性侵國小女童，一審判刑3年10月，台中高分院撤銷一審判決，改判2年、緩刑5年。(示意圖/AI生成)

19歲男性侵女童「進不去」二審改判緩刑免關

2025-12-19 01:25
涉嫌隨機殺人的張文在警方追捕下畏罪墜樓，送醫不治。(記者曾原信／攝影)

張文畏罪才墜樓？誠品員工猜測是逃亡路線：想跳紙箱但前1天被清掉了

2025-12-19 19:13
台北市長蔣萬安今天上午視察T17、T18基地，以搭載輝達處理器的空拍機帶領大家在空中巡禮北士科各基地現況。記者林佳彣／攝影

李四川「秘密基地」差點上位？蔣萬安讚黃仁勳眼光非常好

2025-12-17 15:26
台北101是台灣觀光指標，陸客不來業績受影響，如何吸引國外觀光客前來拓展業績成為重要課題。（本報資料照片）

兩岸今年觀光逆差 達48.5億美元

2025-12-14 22:20

超人氣

更多 >
南加台灣人開放後院菜園 當地華人讚：水果特別甜、木瓜比臉大

南加台灣人開放後院菜園 當地華人讚：水果特別甜、木瓜比臉大
普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」

普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」
2026年4生肖沉睡福運甦醒了 他因家庭關係好轉帶動終極競爭力

2026年4生肖沉睡福運甦醒了 他因家庭關係好轉帶動終極競爭力
長照人倫悲劇 華人社區藏「柔似蜜」隱憂

長照人倫悲劇 華人社區藏「柔似蜜」隱憂
淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡