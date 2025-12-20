我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

社論／導演家庭悲劇 染毒社會說不出的痛

海外中國網紅公布錄音 指解放軍中間人欲收買批台

張文犯案後逃逸...監視器無畫面出包？ 北捷回應了

記者林佳彣／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
北捷台北車站、中山站周邊19日晚接連發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案，造成4名民眾死亡，犯嫌張文墜樓不治。圖為犯嫌張文在北車放煙霧彈。(記者邱書昱／翻攝)
北捷台北車站、中山站周邊19日晚接連發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案，造成4名民眾死亡，犯嫌張文墜樓不治。圖為犯嫌張文在北車放煙霧彈。(記者邱書昱／翻攝)

通緝犯張文昨在台北車站、捷運中山站無差別攻擊後墜樓亡，釀4死11傷。據ETtoday報導，傳出捷運警察隊調閱張嫌逃逸路線時，發現台北捷運公司多支監視器失靈無畫面，導致第一時間無法掌握張逃亡路線。北捷回應，「公司全力配合警方辦案，調閱當時已派同仁協助。」

北市警方說，昨天隨機殺人案件，專案小組啟動偵查，發現張文12月17日從中正區公園路的租屋處轉到大同區的旅館，共租了3天。17日到19日之間，張文除了步行、騎機車以外，調閱所有監視器畫面發現，他都是單獨行動。

張文19日下午3時多連續在林森北路、長安東路一段等3處放火，短短14分鐘內就放了6個汽油桶縱火，北市警消獲報趕抵，緊急撲滅，共燒毀1輛汽車，2輛機車和雜物，所幸無人受傷。

他下午4時多返回公園路租屋處縱火，燒毀3樓陽台雜物後，帶長刀、拉著裝有大量煙霧彈和汽油彈的小行李箱步行至M7出口，一走下樓就開始犯案，邊走邊扔擲煙霧彈；之後轉往捷運中山站、誠品生活南西店外丟煙霧彈，甚至持刀砍傷多人，最後從大樓高處墜樓亡。

上一則

隨機殺人傷者為愛滋感染者 北市衛生局揭路人受感染機率

下一則

張文是中配二代？陸委會駁：譴責少數有心人激化社會對立

延伸閱讀

37歲騎士僅因「對到眼」遭割頸 家屬慟：張文殺了我弟弟

37歲騎士僅因「對到眼」遭割頸 家屬慟：張文殺了我弟弟
張文丟煙霧彈還殺人 警：報警時沒人說有危險、有人持刀

張文丟煙霧彈還殺人 警：報警時沒人說有危險、有人持刀
張文崇拜鄭捷 訂定殺人計畫 警方研判他是模仿犯

張文崇拜鄭捷 訂定殺人計畫 警方研判他是模仿犯
挑選回收紙箱區？張文曾至頂樓場勘未果 警：他就是要跳

挑選回收紙箱區？張文曾至頂樓場勘未果 警：他就是要跳

熱門新聞

台北車站、捷運中山站旁昨晚發生歹徒丟擲煙霧、隨機殺人事件，造成多人受傷，救護人員將傷者送醫，現場多輛救護車、消防車待命。記者曾原信／攝影

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

2025-12-19 10:15
誠品生活南西店發生民眾隨機砍人案，兇嫌犯案後墜樓不治，警方在大樓附近拉起封鎖線。記者葉信菉／攝影

北市兇案 她在現場救人 遇害者：跟我爸媽說我很愛他們

2025-12-19 15:54
台北市長蔣萬安今天上午視察T17、T18基地，以搭載輝達處理器的空拍機帶領大家在空中巡禮北士科各基地現況。記者林佳彣／攝影

李四川「秘密基地」差點上位？蔣萬安讚黃仁勳眼光非常好

2025-12-17 15:26
南投縣陳姓男子涉強制猥褻、性侵國小女童，一審判刑3年10月，台中高分院撤銷一審判決，改判2年、緩刑5年。(示意圖/AI生成)

19歲男性侵女童「進不去」二審改判緩刑免關

2025-12-19 01:25
涉嫌隨機殺人的張文在警方追捕下畏罪墜樓，送醫不治。(記者曾原信／攝影)

張文畏罪才墜樓？誠品員工猜測是逃亡路線：想跳紙箱但前1天被清掉了

2025-12-19 19:13
台北101是台灣觀光指標，陸客不來業績受影響，如何吸引國外觀光客前來拓展業績成為重要課題。（本報資料照片）

兩岸今年觀光逆差 達48.5億美元

2025-12-14 22:20

超人氣

更多 >
南加台灣人開放後院菜園 當地華人讚：水果特別甜、木瓜比臉大

南加台灣人開放後院菜園 當地華人讚：水果特別甜、木瓜比臉大
普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」

普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」
2026年4生肖沉睡福運甦醒了 他因家庭關係好轉帶動終極競爭力

2026年4生肖沉睡福運甦醒了 他因家庭關係好轉帶動終極競爭力
加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年
長照人倫悲劇 華人社區藏「柔似蜜」隱憂

長照人倫悲劇 華人社區藏「柔似蜜」隱憂