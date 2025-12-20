我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

海外中國網紅公布錄音 指解放軍中間人欲收買批評台灣

台北隨機殺人案1傷患染愛滋 其餘傷者將預防性投藥

張文丟煙霧彈還殺人 警：報警時沒人說有危險、有人持刀

記者翁至成／台北即時報導
警方公布監視器畫面，可見他穿著黑色雨衣，拉著小型行李箱拖著汽油彈直接去台北車站M8出口。記者翁至成／翻攝
警方公布監視器畫面，可見他穿著黑色雨衣，拉著小型行李箱拖著汽油彈直接去台北車站M8出口。記者翁至成／翻攝

男子張文犯下隨機攻擊案件造成4死11傷慘劇，警方指他犯前計畫縝密，還變裝5次、換3個交通工具躲避查緝，警方公布監視器畫面，可見他穿著黑色雨衣，拉著小型行李箱拖著汽油彈直接去台北車站M8出口，雖然當時沒有下雨形跡可疑，但混入人群中也沒有人絲毫感到怪異。

警方根據監視器畫面發現，張文19日下午3時40分至54分，穿米色外套騎機車到中山區林森北路等3處，丟汽油桶連續縱火，接著脫外套騎YouBike返回租屋處，下午4時53分在中正區租屋處，先後朝陽台洗衣機和房間縱火，之後穿上黑色雨衣，帶著裝有煙霧彈17顆、汽油彈12顆的小行李箱，下午4時59分步行至台北車站M8出口。

由於張文的中正區租屋處位處公園路20巷內，警方為了讓消防隊順利拉水線搶救，出動大批警力在公園路執行交通管制，消防員起初撲滅陽台火勢，孰料靠近確認才發現房間內還有火光，立刻破門再滅火，光是交管、疏散和搶救，就搞得警、消人仰馬翻。

這正好中了張文的調虎離山計，張文縱火後沿路漫步，還一邊確認位處北車附近的中正一分局忠孝西路派出所警力都奔向對街，一邊悠悠然拉著小行李箱搭手扶梯下去。

張文到了第一現場，脫下雨衣、戴上防毒面罩，下午5時23分開始在M8至M7出口沿線丟擲煙霧彈，並持刀捅傷一名試圖攔阻的余姓男子，犯後穿上米色外套，假裝也是受驚嚇的路人往中山地下街走去。

下午5時55分步行前往大同區南京西路上的千慧旅館，孰料不到30秒後又出門，下午6時3分返回租屋處，待了近28分鐘後，下午6時31分穿上戰術背心至中山站外、南京西路口丟擲煙霧彈，持刀隨機傷人並進入誠品南西店，最後下午6時50分墜樓送醫亡。

回顧案情，有員警指出，事發當下，民眾報警的110電話報案內容，完全沒有提及長刀等危險敘述，僅說「有人在施放煙霧彈」、「煙霧瀰漫」，但到了現場發現，一名男子遭鈍器傷害、倒地沒有呼吸心跳，當時警、消也不敢置信「怎麼會有一個人OHCA？」，事後才得知是持刀隨機傷人案件，感嘆「民眾報警時描述的線索很關鍵」，也納悶明明北捷星巴克很多人都看到持刀，怎麼會沒有人報警？

北車M7出口遭丟煙霧彈，鄰近的星巴克第一時間降下鐵捲門。記者翁至成／攝影
北車M7出口遭丟煙霧彈，鄰近的星巴克第一時間降下鐵捲門。記者翁至成／攝影
警方納悶明明北捷星巴克很多人都看到持刀，怎麼會沒有人報警？記者翁至成／翻攝
警方納悶明明北捷星巴克很多人都看到持刀，怎麼會沒有人報警？記者翁至成／翻攝

星巴克

上一則

台憲法法庭宣告憲訴法修正條文違憲 3大法官：判決無效

下一則

37歲騎士僅因「對到眼」遭割頸 家屬慟：張文殺了我弟弟

延伸閱讀

張文崇拜鄭捷 訂定殺人計畫 警方研判他是模仿犯

張文崇拜鄭捷 訂定殺人計畫 警方研判他是模仿犯
挑選回收紙箱區？張文曾至頂樓場勘未果 警：他就是要跳

挑選回收紙箱區？張文曾至頂樓場勘未果 警：他就是要跳
警解鎖張文硬碟 找到「縝密犯罪計畫」 縱火疑調虎離山

警解鎖張文硬碟 找到「縝密犯罪計畫」 縱火疑調虎離山
台北隨機砍人案兇嫌 準備了53瓶汽油彈、5個汽油桶、17顆煙霧彈

台北隨機砍人案兇嫌 準備了53瓶汽油彈、5個汽油桶、17顆煙霧彈

熱門新聞

台北車站、捷運中山站旁昨晚發生歹徒丟擲煙霧、隨機殺人事件，造成多人受傷，救護人員將傷者送醫，現場多輛救護車、消防車待命。記者曾原信／攝影

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

2025-12-19 10:15
誠品生活南西店發生民眾隨機砍人案，兇嫌犯案後墜樓不治，警方在大樓附近拉起封鎖線。記者葉信菉／攝影

北市兇案 她在現場救人 遇害者：跟我爸媽說我很愛他們

2025-12-19 15:54
台北市長蔣萬安今天上午視察T17、T18基地，以搭載輝達處理器的空拍機帶領大家在空中巡禮北士科各基地現況。記者林佳彣／攝影

李四川「秘密基地」差點上位？蔣萬安讚黃仁勳眼光非常好

2025-12-17 15:26
南投縣陳姓男子涉強制猥褻、性侵國小女童，一審判刑3年10月，台中高分院撤銷一審判決，改判2年、緩刑5年。(示意圖/AI生成)

19歲男性侵女童「進不去」二審改判緩刑免關

2025-12-19 01:25
台北101是台灣觀光指標，陸客不來業績受影響，如何吸引國外觀光客前來拓展業績成為重要課題。（本報資料照片）

兩岸今年觀光逆差 達48.5億美元

2025-12-14 22:20
涉嫌隨機殺人的張文在警方追捕下畏罪墜樓，送醫不治。(記者曾原信／攝影)

張文畏罪才墜樓？誠品員工猜測是逃亡路線：想跳紙箱但前1天被清掉了

2025-12-19 19:13

超人氣

更多 >
南加台灣人開放後院菜園 當地華人讚：水果特別甜、木瓜比臉大

南加台灣人開放後院菜園 當地華人讚：水果特別甜、木瓜比臉大
普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」

普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」
2026年4生肖沉睡福運甦醒了 他因家庭關係好轉帶動終極競爭力

2026年4生肖沉睡福運甦醒了 他因家庭關係好轉帶動終極競爭力
加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年
北市兇案 她在現場救人 遇害者：跟我爸媽說我很愛他們

北市兇案 她在現場救人 遇害者：跟我爸媽說我很愛他們