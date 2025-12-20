張文崇拜鄭捷 訂定殺人計畫 警方研判他是模仿犯

我的頻道

記者廖炳棋／台北即時報導
台北車站M7出口、捷運中山站外昨天傍晚發生一名男子以多顆煙霧彈攻擊並持長刀隨機傷人事件，包含嫌犯張文在內共釀4死多人受傷，案性惡劣引發社會譁然，今天陸續有民眾到南西誠品1樓人行道獻上白百合、白玫瑰等花束，有些路過的民眾也在現場雙手合十祈禱，2組四位制服警察也在現場巡邏，維持高見警率。(記者許正宏／攝影)
台北車站M7出口、捷運中山站外昨天傍晚發生一名男子以多顆煙霧彈攻擊並持長刀隨機傷人事件，包含嫌犯張文在內共釀4死多人受傷，案性惡劣引發社會譁然，今天陸續有民眾到南西誠品1樓人行道獻上白百合、白玫瑰等花束，有些路過的民眾也在現場雙手合十祈禱，2組四位制服警察也在現場巡邏，維持高見警率。(記者許正宏／攝影)

犯下北車、南西商圈隨機攻擊案件的27歲男子張文，警方透露張文的確關注2014年在捷運犯下隨機殺人案的鄭捷新聞與生平，警方懷疑張文是模仿鄭捷作案，甚至有崇拜的傾向，巧合的是，兩人都有孤僻、人際關係冷漠、遭軍方汰除或軍校退學的共同特徵。

警方目前檢視張文的平板電腦，發現他幾乎沒有人際關係，也與家人斷聯，警方在他電腦中發現，他製作犯罪計畫書，比對昨天犯案的過程，幾乎完全吻合計畫內容；警方發現他搜尋鄭捷過往及評論，認為他推崇鄭捷的行為，研判他有是鄭捷的「模仿犯」。

張文和鄭捷雖然家庭出身背景不盡相同，但警方發現，鄭捷曾就讀國防大學理工學院，但因成績不佳遭退學；張文則加入空軍志願役，卻因酒駕被軍方汰除；兩人的家人都不清楚兒子有隨機攻擊的瘋狂計畫，張文更是與家人斷聯逾兩年，兩人也都與朋友關係不深，甚至可以說孤僻，張文的社群帳號，幾乎沒有與他人有所往來。

根據警方了解，張文喜歡生存遊戲，他被軍方汰除後，在2023年任職一家保全公司，但他工作一年就離職，保全工作月薪近4萬元；他離職後就再也沒有工作，因此對於他計畫犯案時租車租房的金流，目前是警方釐清重點。

至於張文是否有心理情緒的壓力？據悉張文兩年來身體健康，沒有就醫紀錄。

