警解鎖張文硬碟 找到「縝密犯罪計畫」 縱火疑調虎離山

記者廖炳棋／台北即時報導
台北市隨機攻擊事件昨造成15傷、包含嫌犯張文共4死，根據衛福部統計截至台北時間今下午3時20分，其餘11人傷病，有5人繼續留院，其中加護病房2人、一般病房3人，而昨日於馬偕醫院嗆傷留院觀察的傷者，今中午已順利出院。(本報系資料照片)
台北市隨機攻擊事件昨造成15傷、包含嫌犯張文共4死，根據衛福部統計截至台北時間今下午3時20分，其餘11人傷病，有5人繼續留院，其中加護病房2人、一般病房3人，而昨日於馬偕醫院嗆傷留院觀察的傷者，今中午已順利出院。(本報系資料照片)

台灣男子張文犯下隨機攻擊案件造成4死11傷慘劇，警方解鎖張文的平板電腦，從他的雲端硬碟中找到犯罪計畫，但仍未發現他的作案動機，他在旅館、超商購物都是使用現金，但存款幾乎花用殆盡，金流只有母親曾經少量匯款；因此在共犯及金流上，目前警方仍偏向是孤狼犯案。

張文在租屋處縱火時，順帶燒毀自己的筆電，目前警方將筆電交刑事局，希望能還原更多東西，及釐清他是否使用通訊軟體；警方研判煙霧罐可能是在實體商店購買，還發現張文曾網購煤油，但購買煤油用途還需釐清，11月時張文也曾網購刀具等物品。

警方指出，張文今年中旬就制訂犯罪計畫，犯罪行動相當細膩，連幾點用餐、休息都明確想定，另外他在中山區、租屋處縱火，目的就是要聲東擊西，讓轄區警方調派警力查緝縱火案，好讓他犯案時能拖延警力。至於選定北車及南西商圈為攻擊地點，可能是因人潮眾多及出入口複雜，有助張文順利犯案及逃逸。

警方檢視張文的作案計畫及當天犯案經過，發現他幾乎按計畫執行，計畫可說相當縝密。

張文犯案後逃至南西頂樓，事後證實他並沒有頂樓鑰匙，至於墜樓點原本有紙箱堆積，是否為他原本的逃亡路線，試圖墜落到紙箱逃逸？檢警對此相當懷疑，認為可能性不高，他墜樓前未與警方接觸，墜樓前更幾乎將身上物品及裝備取下放在頂樓，走投無路或原本就想「墜樓」的可能性較高。

警方搜尋張文租屋處及旅館，沒有發現他使用手機的跡象，平時可能利用平板電腦及租屋處的Wifi上網，但平板電腦沒有裝設通訊軟體，警方懷疑他平時使用筆電與人聯繫，因此犯案後才想要燒毀筆電，但截至目前，張文的人際關係網路幾乎是獨來獨往，還沒有提供警方有參考價值的事證。

