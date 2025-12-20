我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台北隨機砍人案兇嫌 準備了53瓶汽油彈、5個汽油桶、17顆煙霧彈

「蜜雪冰城」美國首間分店在洛杉磯開業 招牌冰淇淋售價1.19美元

台北隨機砍人案兇嫌 準備了53瓶汽油彈、5個汽油桶、17顆煙霧彈

記者廖炳棋／台北即時報導
27歲男子張文因搬遷戶籍未更新，以致去年底的教育召集令無法送達，桃園地檢署今年7月11日對他發布通緝。(圖／張文傍晚在台北車站丟汽油彈的畫面)
27歲男子張文因搬遷戶籍未更新，以致去年底的教育召集令無法送達，桃園地檢署今年7月11日對他發布通緝。(圖／張文傍晚在台北車站丟汽油彈的畫面)

台灣警政署長張榮興今天(20日)上午針對北車、南西商圈無差別攻擊造成4死11傷案件，在警政署向賴清德總統、行政院長卓榮泰報告偵查進度；根據警方事後在犯案現場勘驗結果，張文準備大量汽油彈及煙霧彈、刀械，顯然預謀已久要造成大規模民眾死傷。

警方在北捷M7連通道現場，發現張文遺留疑似生存遊戲用的M18煙霧罐17顆（其中2顆未擊發）；現場另外遺留汽油彈15瓶、雨衣、戰術背心、防毒面具、刀械等物。

中正一警分局昨天下午4時58分，接獲公園路火災報案，警方進屋後發現有縱火痕跡，事後證實是張文租屋處；警方勘驗發現，租屋現場留有4把刀械、已燒毀的一台筆電、汽油桶5個、甲醇一瓶，現場未發現手機。

誠品生活南西館頂樓，發現現場留有雨衣、戰術背心、防毒面具、汽油彈15瓶、刀械等物，張文墜樓時，身上未遺留物品。

警方在張文的大同區旅館套房內，發現房內留有汽油彈23瓶、兩台已上鎖平板電腦、刀械、護具、雨衣、帽子，未發現手機。

針對張文的煙霧彈來源，刑事局清查發現是網拍平台可購得物品，非軍用制式裝備，根據台北地區檢警聯繫會議決議，未經改造的信號槍彈，非屬爆裂品；在鑑定實務上，由於煙霧彈只產生煙霧效果，非屬爆裂物，只有在不當使用下，可依社會秩序維護法裁處。

警方清查張文背景，發現他大學畢業後曾擔服志願役，2022年因酒駕遭國軍汰除，今年因教召未到遭桃園地檢署發布妨害兵役通緝。

警方查訪張文家人，家人聲稱他已失聯兩年，自幼就對生存遊戲相關裝備感到興趣，警方檢視張文桃園父母家中，確實沒有張文近期的生活用品，至於張文就醫紀錄，警方還在調閱。

至於共犯部分，目前警方調閱張文行蹤的監視器畫面，至今尚未發現有共犯參與；至於動機還在釐清，警方發現張文12月16日開始，就在大同區、中山區活動，誠品保全證稱，張文在12月18日曾到誠品的服務台，表示要到頂樓拍攝聖誕照被拒絕，證明他早有預謀。警方尚未發現筆記本或手寫文件。

賴清德 酒駕 卓榮泰

上一則

台國軍F-16V首次在美測試滑行 適型油箱、頭盔瞄具首曝光

延伸閱讀

北車隨機傷人案全球關注 警初判「孤狼」預謀犯案

北車隨機傷人案全球關注 警初判「孤狼」預謀犯案
台北隨機殺人兇嫌 縱火「調虎離山」

台北隨機殺人兇嫌 縱火「調虎離山」
遇害者：跟我爸媽說 我很愛他們

遇害者：跟我爸媽說 我很愛他們
「下一個高雄車站」警追發文恐嚇者

「下一個高雄車站」警追發文恐嚇者

熱門新聞

台北車站、捷運中山站旁昨晚發生歹徒丟擲煙霧、隨機殺人事件，造成多人受傷，救護人員將傷者送醫，現場多輛救護車、消防車待命。記者曾原信／攝影

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

2025-12-19 10:15
馬防部指揮官劉慎謀因官兵集體涉詐案，被調任陸軍司令部委；圖為去年1月他出席國防部記者會，時任參謀本部軍事訓練處長。(圖／國防部提供)

馬防部淪詐團分部...60多人涉案 指揮官火速換人

2025-12-12 20:20
誠品生活南西店發生民眾隨機砍人案，兇嫌犯案後墜樓不治，警方在大樓附近拉起封鎖線。記者葉信菉／攝影

北市兇案 她在現場救人 遇害者：跟我爸媽說我很愛他們

2025-12-19 15:54
台北市長蔣萬安今天上午視察T17、T18基地，以搭載輝達處理器的空拍機帶領大家在空中巡禮北士科各基地現況。記者林佳彣／攝影

李四川「秘密基地」差點上位？蔣萬安讚黃仁勳眼光非常好

2025-12-17 15:26
台北101是台灣觀光指標，陸客不來業績受影響，如何吸引國外觀光客前來拓展業績成為重要課題。（本報資料照片）

兩岸今年觀光逆差 達48.5億美元

2025-12-14 22:20
國軍派員參與上（11）月在美國夏威夷「聯合太平洋多國戰備中心」（JPMRC）的聯合演訓，美國海軍在演訓結束後，為參訓者舉行國際野餐會，並拍片發布餐會實況。席間(箭頭處)有穿著明顯台版版型及迷彩樣式、「台味」十足的士兵身影。（取材自DVIDS Video）

夏威夷聯合演習 士兵迷彩Ｔ恤與口音披露台灣參演

2025-12-14 08:44

超人氣

更多 >
台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡
美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味

美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味
布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵

布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵
好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉

好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉
加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年