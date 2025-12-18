雙城論壇下周登場 蔣萬安將與上海人近距離接觸

台北、上海雙城論壇將於27日、28日上海登場。(本報系資料照)

台北、上海雙城論壇 將於27日、28日上海登場，台北市長蔣萬安 將親自率團出席，市議員曾獻瑩也曝光2天1夜行程，主分論壇預計第二天登場，蔣也預計參訪三甲醫院中山醫院、上海動物園、徐匯濱江區體驗夜經濟，並於第二天與台商交流後返台。

雙城論壇將在下周末登場，議員曾獻瑩今天也揭露雙城論壇的行程，總共預計兩天，第一天主要已參訪為主，包含參訪梅賽德斯奔馳文化中心、中山醫院下午入住飯店，並與上海市政府會見後參加晚宴。

晚宴結束後則到徐匯濱江區、南京路步行街體驗上海夜經濟，蔣萬安2023年首次赴雙城論壇，參訪了上海豫園體驗夜經，受到民眾熱情歡迎，更與台青在上海體驗共享單車，活力四射。

重頭戲則預計第二天登場，預計上午9點開始主論壇，簽署兩項備忘錄「水治理」與「技職教育」；上午10時30分則有分論壇部分則由衛生局、交通局及社會局針對「科技醫療」、「軌道交通」、「健康樂齡」等三項議程，邀請兩市產官學界代表共同參與討論。