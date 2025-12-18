台全體在野立委明立院議場前開記者會 提案彈劾賴清德

我的頻道

記者李成蔭、林銘翰、鄭媁／台北即時報導
國民黨立法院黨團、民眾黨立法院黨團稍早表示，明早將號召全體在野黨立委，於立法院議場前開「彈劾違憲總統」記者會，宣布正式提案彈劾賴清德總統。圖為民眾黨日前在議場前抗議畫面。(本報系資料照)
國民黨立法院黨團、民眾黨立法院黨團稍早表示，明早將號召全體在野黨立委，於立法院議場前開「彈劾違憲總統」記者會，宣布正式提案彈劾賴清德總統。圖為民眾黨日前在議場前抗議畫面。(本報系資料照)

台灣立法院司法及法制委員會今天通過臨時提案，建請監察院彈劾行政院長卓榮泰。國民黨立法院黨團、民眾黨立法院黨團稍早表示，明早將號召全體在野黨立委，於立法院議場前開「彈劾違憲總統」記者會，宣布提案彈劾賴清德總統。

卓榮泰不副署「財劃法」，司委會今天建請監察院彈劾卓榮泰，民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，將在院會對賴清德總統提出彈劾案；國民黨發言人牛煦庭說，提出彈劾案是一種把話講清楚的方式，在對的場合共同提出，把話說清楚，相信支持者能理解這樣的反制措施。

國民黨團稍早也宣布，明天上午將於議場前，號召國民黨籍全體立委及民眾黨開「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會。據了解，在野聯合對總統提出彈劾案，是雙方充分的對話與溝通，整合最大戰力提出的反制手段之一。日前兩黨主席鄭麗文、黃國昌會面時也曾商討此事，並達成共識。

民眾黨團表示，回顧中華民國憲政史，從未有任何一部法律在立法院三讀通過、完成覆議程序過後，未被行政院長副署、沒有被總統公布，憲法增修條文第3條第2項明文規定，「法律案經過行政院提出覆議案，立法院維持原決議就必須接受」，憲法白紙黑字沒有任何模糊空間。

民眾黨團說，在野黨的天職是監督執政黨，執政黨帶頭作亂製造憲政危機，人民已經別無選擇，立法院司法及法制委員會也通過臨時提案，未來將把卓榮泰移送監察院彈劾，「我們必須正視這場危機，為了守住台灣全力捍衛不容後退的民主與法治。」

國民黨全體黨籍委員，明天將連同民眾黨立委於立法院議場前開「彈劾違憲總統」記者會，...
國民黨全體黨籍委員，明天將連同民眾黨立委於立法院議場前開「彈劾違憲總統」記者會，宣布正式提案彈劾賴清德總統。圖為過去召開「不同意罷免 守住好立委 公投投同意 台灣更有力」記者會畫面。(本報系資料照)

