美官員：台灣是供應鏈要角 經濟夥伴對話明年初舉行

中央社華盛頓16日專電
美國國務院主管經濟事務的次卿海柏格表示，台灣在供應鏈中具關鍵地位，並於日前受邀參與美國主導AI供應鏈戰略倡議的首屆峰會，出席半導體、製造業等場次。另外，台美經濟繁榮夥伴對話也預計明年初再度舉行。

美國國務院經濟事務次卿海柏格（Jacob Helberg）12日和日本、以色列、澳洲、新加坡及韓國的代表共同簽署「矽和平宣言」（Pax Silica Declaration），正式啟動「矽和平」倡議，以確保人工智慧（AI）所需礦物的供應鏈安全。

國務院指出，12日並舉行首屆「矽和平峰會」，聚集來自8個擁有最先進AI供應鏈生態系的國家，包括日本、韓國、新加坡、荷蘭、以色列、阿拉伯聯合大公國、英國與澳洲。另外，台灣、歐盟、加拿大及經濟合作暨發展組織（OECD）也以嘉賓身分參與。

根據國務院16日發布的逐字稿，海柏格與亞太區媒體簡報，被問及台灣參與Pax Silica的議題時表示，台灣受邀參與首屆峰會，並在台灣被視為扮演重要角色的會議中全程參與並作出貢獻，這包括了製造業及半導體場次。

同時，海柏格指出，美台之間設有雙邊對話機制「經濟繁榮夥伴對話」，預計明年初舉行，雙方近期才完成第一輪會談。「因為台灣在供應鏈中具關鍵地位，我們認為有必要先保留這樣的空間，優先在雙邊層級進行許多最為重要的討論，之後再將相關議題擴展到多邊架構」。

國務院表示，「矽和平」（Pax Silica）是一種新型態的國際組織與夥伴關係，名稱源自拉丁語中的「和平」（Pax）與AI關鍵材料「矽」（Silicon），目的為「團結擁有全球最先進科技企業的國家，以釋放新AI時代的經濟潛力」。

繼12日舉行首屆峰會後，海柏格表示，未來可能會有更多會議，「我們目前仍在評估決定新成員加入事宜」。他呼籲外界給予空間，「讓敏感的對話得以在雙邊基礎上推進」。

他說，預計明年第1季宣布數名加入「矽和平宣言」的新成員。

此外，台美經濟繁榮夥伴對話（Economic Prosperity Partnership Dialogue，EPPD）於2020年舉行首屆會議。台灣駐美代表處今天表示，EPPD為台美間重要經濟議題溝通與合作平台，至今已召開5屆會議，下屆會議召開情形將在適當時間對外說明。

國務院 供應鏈 AI

