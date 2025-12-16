高虹安助理費不算貪汙關鍵理由曝光 立院回文「屬立委補助費」

我的頻道

記者王宏舜／台北即時報導
新竹市長高虹安。圖／本報資料照片
新竹市長高虹安。圖／本報資料照片

新竹市長高虹安遭控任職立法委員期間，以國會辦公室零用金虛報酬金、加班費，一審法院認定高女犯2罪，不法所得為11萬6514元，依較重的「利用職務機會詐取財物罪」判高女7年4月徒刑，褫奪公權4年。案經上訴，台灣高等法院今僅依使公務人員登載不實罪判6月得易科罰金之刑。

高院合議庭由郭豫珍擔任受命法官，審判長為許永煌，雷淑雯為陪席法官。

高院今撤銷高虹安、前公關主任「水母」王郁文、前國會辦公室行政主任「小兔」黃惠玟及前主任陳奐宇被控貪汙部分，4人皆改依使公務員登載不實罪判刑。王郁文處有期徒刑3月、黃惠玟4月、陳奐宇2月，皆得易科罰金，且全部緩刑2年。前法務主任陳昱愷一、二審皆無罪。

高院發言人潘翠雪表示，高虹安與助理已說明薪水是8萬元，但其中1萬元是要提撥公積金，「這樣的待遇可以接受嗎？」薪水7萬卻向立法院申報8萬元，產生登錄不符的現象，構成刑法「使公務員登載不實罪」。

而高院認為不構成貪汙治罪條例第5條1項2款的詐欺的理由，是因為立法院組織法的立法沿革，是認為助理費的相關立法目的與預算性質，屬於實質補助、彈性運用，以每一個立委統籌數額作為單位，而編列的方式與說明都列在委員問政業務項下，助理的酬金與加班費本質上屬立委補助費性質，一開始是撥入立委的帳戶中，後來因稅捐的問題，才撥入指定助理的個別帳戶。

高院合議庭認為，對於助理費與加班費編列預算的性質與理由都沒有改變，就中央主計主管機關歷來的定義，助理待遇納為民意代表待遇中立委聘用助理的補助，立法院函覆的回文稱，編列立委公費助理經費是補助立委問政需要，本質上屬立委補助費性質，基於以上理由，認為高虹安等人欠缺貪汙治罪條例詐欺取財的故意犯意。本案檢察官可上訴，被告不得上訴。

