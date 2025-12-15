我的頻道

女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖

6種常見食物 鈉含量都超過炸薯條

中國反制岩崎茂 台外交部：跨國鎮壓不符國際法

中央社台北15日電
台外交部發言人蕭光偉。中央社
中國外交部今天宣布對行政院政務顧問岩崎茂採取反制措施。台外交部發言人蕭光偉說，兩岸互不隸屬是客觀現狀，中國對台灣人民及其他國家公民在台灣或第三地參與政治、公共事務及民主活動，不具管轄權。中國對他國人民進行跨國鎮壓或干預，均不符國際法精神及國際人權規範。

中國外交部宣布，對日本前自衛隊統合幕僚長岩崎茂採取反制措施，理由是岩崎茂擔任台灣行政院政務顧問，中方並多次就此向日方提出嚴正交涉。

蕭光偉透過新聞稿表示，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，是國際社會普遍理解的客觀現狀。中國對台灣人民及其他國家公民在台灣或第三地參與相關政治、公共事務及民主活動，並不具任何管轄權。任何以國內法或政治理由，對他國人民進行跨國鎮壓或干預的作為，均與國際法精神及國際人權規範不符。

蕭光偉進一步說明，台灣基於國家發展及公共政策需要，依法聘請具專業背景的國際顧問，屬於正常且合法的主權行使，也是國際間常見的交流合作模式。岩崎茂長期致力於區域安全與和平相關事務，個人專業參與符合國際慣例，也不涉及任何對他國內政之干預。

蕭光偉說，外交部呼籲中方應審慎看待相關議題，避免將正常的國際交流與專業合作政治化，或以片面立場加以詮釋。此類作為無助於促進區域穩定，反而可能對各方交流互信造成不必要影響。

蕭光偉強調，台灣一向重視與區域內各方的和平共處，並致力於與理念相近國家深化合作，共同維護台海及印太地區的和平、穩定與繁榮。對於任何因參與民主或公共事務而遭受不當對待的台灣人民及在台其他國家公民，政府均將依法提供必要保障。

中華民國 華人 日本

