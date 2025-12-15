台副總統接見諾貝爾經濟學獎得主 盼透過交流精進政策

我的頻道

中央社台北15日電
台副總統蕭美琴（右4）15日下午接見諾貝爾經濟學獎得主詹姆斯．羅賓遜（James A. Robinson）教授一行。（台總統府提供）中央社
台副總統蕭美琴（右4）15日下午接見諾貝爾經濟學獎得主詹姆斯．羅賓遜（James A. Robinson）教授一行。（台總統府提供）中央社

台副總統蕭美琴今天下午接見諾貝爾經濟學獎得主詹姆斯．羅賓遜（James A. Robinson）教授一行時指出，台灣在政治及經濟方面都持續進步，期盼透過交流精進政策，讓國家與社會朝向確保全體人民成功的方向繼續邁進。

總統府發布新聞稿指出，蕭副總統致詞時首先歡迎羅賓遜到訪台灣，她並表示，羅賓遜多年來在分析與研究各國的成敗模式方面享有盛譽，從台灣的角度而言，台灣高度關注確保國家的生存，也同樣重視國家的成功發展。

副總統提到，台灣在政治及經濟方面都持續進步，依據羅賓遜的理論，社會包容性是國家成功的關鍵要素之一。今天訪賓所在的建築物總統府即見證台灣歷經殖民統治與長達38年的戒嚴時期，如今已逐步轉型成為一個蓬勃、具競爭力且開放的民主社會。台灣人民被賦予參與生活中重大決策的權利，包括透過選舉選出政治領袖，及共同為國家創造機會與促進經濟繁榮。

蕭副總統提到，台灣正面臨許多內部與外部的挑戰，期盼透過交流精進政策，讓國家與社會持續演進發展，以確保台灣人民的成功果實。

另外，蕭副總統今天下午也接見2007年經濟學獎得主埃里克．馬斯金（Eric S. Maskin）。

蕭副總統強調，面對經濟發展、民主穩定及地緣政治與安全等多重挑戰，台灣需要透過跨國、跨領域的專業對話凝聚智慧。期盼透過台灣橋梁計畫（Taiwan Bridges Program）等平台深化國際學術交流，回應全球變局與政策挑戰。

副總統表示，從政治領導角度來看，政府當前關注的目標包括經濟繁榮、民主制度的穩定，及更廣泛的地緣政治與安全情勢。然而受到多重因素影響，當前政策環境更加複雜，也凸顯國際交流與專業對話的重要性。

