江啟臣宣布參選台中市長 爭取黨內提名全力以赴

記者游振昇／台中即時報導
台灣新世代關懷協會與立法院副院長江啟臣服務處今晚在豐原火車站西側廣場舉辦「2025 一啟耶誕 YA 音樂會」，江啟臣宣布爭取參選台中市長。記者游振昇／攝影
台灣新世代關懷協會與立法院副院長江啟臣服務處今晚在豐原火車站西側廣場舉辦「2025 一啟耶誕 YA 音樂會」，江啟臣宣布爭取參選台中市長。記者游振昇／攝影

下屆台中市長參選人，民進黨已定立委何欣純，國民黨立委楊瓊瓔也宣布參選，被外界指參選可能性高的立法院副院長江啟臣今晚在豐原宣布，他看到民眾對自己的期待，他不會讓大家失望，他會全力以赴，繼續努力，他身為國民黨員，一定會全力爭取黨內提名參選台中市長；此時此刻是他對台中承諾和願景的關鍵時刻。

江啟臣表示，台中就是他的家，他看著台中長大，台中也看著他長大，更希望未來台中是一座全世界閃耀的城市和都市，所以他在賀年看板提出旗艦城願景，這段時間很多人在講2026年，他看到民眾對自己的期待，他不會讓大家失望，他會全力以赴，繼續努力。

他說這些對自己都是鼓勵、加油和期待，他當民意代表一路走到現在，如果沒有大家，他也很難站這裡，面對未來，他只能全力以赴，該爭取的會全力爭取，對市民來講，他必需以具體行動，展現台中實踐願景的決心，對內他身為國民黨員，一定會全力爭取黨內提名，設法有機會實踐對大台中的願景，這是很多市民的期待，一起實現大台中願景，從幸福成奔向旗艦城。

江啟臣表示，歲末年終是感恩的季節，他掛賀年看板祝所有人新年快樂，感謝一路以來對他的鼓勵、支持和愛護，明年是馬年，他選的看板標題很有意義，駿馬啟新城，躍進旗鑑城，他送給所有市民的祝福，也是他對台中的未來願景和期望。

他說很多市民期待未來大台中，過去在台中市長盧秀燕努力下，台中已是幸福城，很多幸福指數評比都是第一名，幸福城希望明年馬年駿馬奔騰，展現氣勢，繼續向前衝，奔向旗艦城，許自己做為台灣的旗艦城，成為台灣的門面，亞洲的新核心，世界的新都心，這是所有台中人的期待，也是我們的光榮和驕傲。

江啟臣表示，台中做為城市，不只是很多人家鄉和故鄉，更是他的故鄉，他在這裡長大，14年前回鄉服務，很感謝一路栽培、鼓勵和支持他的民眾，市民對他的期待許和期待，他責無旁貸，要對這座城市的未來發展提出願景，提出實際可做的政策和行動，此時此刻是他對台中承諾和願景的關鍵時刻。

江啟臣 國民黨 盧秀燕

