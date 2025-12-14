主管灌新郎酒到身體不適 新娘要求道歉不成上網公審

我的頻道

記者袁志豪／台南即時報導
謝姓女子在個人臉書公布林姓主管的照片、對話紀錄公審，台南地院將謝女依違反個人資料保護法判刑2月，謝女上訴並道歉賠償，法院宣告緩刑2年。(本報系資料照片)
台灣37歲謝姓女子不滿林姓主管在她結婚典禮當天一直灌新郎酒，導致她丈夫身體不適，典禮未能順利完成，要求林道歉不成，便在個人臉書公布林的照片、對話紀錄公審，林報警提告；台南地院將謝女依違反個人資料保護法判刑2月，謝女上訴並道歉賠償，法院宣告緩刑2年。

判決書引用台南地檢署起訴書指出，謝姓女子在2023年6月間舉辦結婚典禮，因不滿當時的林姓主管對她丈夫灌酒，導致新郎當場身體不適，典禮未能順利完成；謝女事後多次要求林道歉均未獲理會，去年12月凌晨，便在她臉書粉絲專頁公開張貼林的照片。

謝女還貼出有林姓主管全名的對話紀錄截圖，揭露林的照片、姓名等得以直接識別個人資料事項，林報警提告；因謝女承認犯行，檢察官依違反個人資料保護法提起公訴，聲請簡易判決處刑。

法院審酌，謝女未能克制情緒及理性處事，在社群平台揭露林的個人資料，使林的隱私受到損害，所為實非可取；考量謝女犯後態度，兼衡其犯罪動機、目的、手段及所生危害等一切情狀，今年6月依非公務機關非法利用個人資料罪判刑2月。

案經謝女上訴，指出已經與林達成調解，並給付約定的賠償款項完畢，更當庭向林道歉，請求從輕量刑，並給予緩刑機會。

合議庭認為，原審量刑已為法定最低度刑，並未過重、過輕，而無瑕疵可指，自應予以維持，謝女上訴為無理由，應予駁回；考量謝女未曾因故意犯罪而受有期徒刑以上刑之宣告，已與林達成調解，認謝女經此偵審程序當知所警惕而無再犯之虞，諭知緩刑2年，以啟自新。

