日本最新民調：69％支持女性天皇

中學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市

國民黨啟動「黃復興再造」 盼轉型為參與決策平台

記者鄭媁／台北即時報導
致理科技大學行銷與流通管理系專任教授何啟聖。圖／本報資料照。記者林伯東／攝影
國民黨主席鄭麗文擬啟動黃復興黨部再造，日前指派副主席季麟連籌組「黃復興再造籌備委員會」。致理科技大學教授何啟聖表示，再造黃復興具有其政治現實與象徵意義，但應深思，不只是「要不要恢復黃復興」，而是「恢復後的黃復興要成為什麼樣的組織」，他建議要轉型為一個能夠參與決策、反映基層民意的政策平台。

何啟聖說，回顧黃復興的歷史，蔣經國成立的初衷並非單純為選舉而存在，而是源於對退伍軍人生活安置、權益照顧與精神連結的制度性安排。這是以服務為核心、以尊嚴為根本的組織設計，而非僅僅作為政治動員的工具。也正因如此，若再造工程一開始便過度聚焦於「如何在選舉中運用黃復興」，而相對忽略「如何服務退伍軍人、回應其實際需求」，反而容易讓外界產生「再次消費退伍軍人」的疑慮，這對黨務發展與軍人尊嚴，都是一種傷害。

何啟聖說，從治理角度觀察，目前籌備與推動過程，仍帶有高度個人化領導色彩。集中式規畫在短期內確實有助於效率，但若缺乏制度化的決策流程、清楚的權責分工，以及可被檢驗的成效指標，長期反而可能重蹈過去黃復興遭質疑的覆轍——組織角色模糊、功能重疊，甚至被貼上「派系化」或「投票部隊」的標籤。這不僅不利於組織永續，也容易讓原本應被尊重的退伍軍人群體，再度承受不必要的社會誤解。

何啟聖認為，黃復興再造真正的關鍵，或許不在於編制擴張得多快、人事布署得多密，而在能否確立一條清楚而健康的發展順序：先以服務凝聚向心力，再由認同轉化為支持，最後才談組織化的政治運用。這樣的路徑，不但更符合退伍軍人的尊嚴，也更符合現代民主政黨的治理邏輯。

他說，黃復興若要擺脫過去「搖旗指定方向的投票工具」形象，就必須轉型為一個能夠參與決策、反映基層民意的政策平台。退伍軍人並非只能被動接受指令，他們累積了豐富的組織經驗、公共服務精神與社會觀察，完全可以在黨務建言、政策討論與地方治理中，發揮實質影響力。

同時，何啟聖說，透過退伍軍人參與社會服務、公益行動與社區關懷，不僅能回應自身轉型後的生活角色，也能重新連結社會對「軍人」的正面印象，延續「軍愛民、民敬軍」的良性傳統。這樣的黃復興，才不會被簡化為選舉節點才被想起的動員工具，而是長期深耕社會、與人民站在一起的公共力量。

何啟聖表示，黃復興再造確實是一項重要工程，但它考驗的不只是執行速度與動員能力，更是國民黨是否有能力跳脫舊有政治操作思維，真正以制度、服務與尊嚴為核心，為退伍軍人，也為整個政黨，開啟一條可長可久的發展之路。只有當服務先行、制度到位、參與被尊重，黃復興的力量，才能成為正資產，而非爭議的來源。

