羅智強：賴清德將成「台灣尹錫悅」

台立法院否決財政收支劃分法覆議案，傳出府院高層高層拍板「不副署、不公布」。圖為台總統賴清德（左）與行政院長卓榮泰。（本報系資料照片）

傳台總統賴清德 針對財劃法修法定調，行政院將「不副署」或「副署後不執行」。國民黨立法院黨團書記長羅智強 表示，賴清德及行政院長卓榮泰就是憲法的劊子手，明明憲法就規範若政院覆議不成「應」接受決議；賴清德如此權術治國就是標準政治流氓，更是「台灣尹錫悅 」。

賴清德12日邀集民進黨立委便當會，針對在野黨於立法院通過多項法案，表達支持行政院採取合憲途徑進行必要制衡；後來傳出，有關制衡的具體方式，會中定調採不副署或副署後不執行的基調。據了解，府院這兩天密集開會，針對財劃法部分可能明天就會決定並對外說明。

羅智強說，現在賴清德、卓榮泰若一意孤行，就是中華民國憲法的劊子手，賴清德即將成為台灣版的韓國前總統尹錫悅。依據中華民國憲法第72條，立法院法律案通過後，移送總統及行政院，總統應於收到後十日內公布之。憲法規定是「應」於十日內公布之。

羅智強指出，依中華民國憲法增修條文第3條，行政院對於立法院決議之法律案，如認為有窒礙難行時，得經總統之核可，於該決議案送達行政院十日內，移請立法院覆議。行政院提出覆議，如經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長應即接受該決議。同樣是「應」即接受該決議，沒有第二種選擇。