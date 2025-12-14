我的頻道

4年前缺血性腦中風 75歲「民歌之父」楊弦病逝

澳洲邦代海灘槍擊 正舉行猶太節慶 各國政要反應

羅智強：賴清德將成「台灣尹錫悅」

記者李成蔭／台北即時報導
台立法院否決財政收支劃分法覆議案，傳出府院高層高層拍板「不副署、不公布」。圖為台總統賴清德（左）與行政院長卓榮泰。（本報系資料照片）
傳台總統賴清德針對財劃法修法定調，行政院將「不副署」或「副署後不執行」。國民黨立法院黨團書記長羅智強表示，賴清德及行政院長卓榮泰就是憲法的劊子手，明明憲法就規範若政院覆議不成「應」接受決議；賴清德如此權術治國就是標準政治流氓，更是「台灣尹錫悅」。

賴清德12日邀集民進黨立委便當會，針對在野黨於立法院通過多項法案，表達支持行政院採取合憲途徑進行必要制衡；後來傳出，有關制衡的具體方式，會中定調採不副署或副署後不執行的基調。據了解，府院這兩天密集開會，針對財劃法部分可能明天就會決定並對外說明。

羅智強說，現在賴清德、卓榮泰若一意孤行，就是中華民國憲法的劊子手，賴清德即將成為台灣版的韓國前總統尹錫悅。依據中華民國憲法第72條，立法院法律案通過後，移送總統及行政院，總統應於收到後十日內公布之。憲法規定是「應」於十日內公布之。

羅智強指出，依中華民國憲法增修條文第3條，行政院對於立法院決議之法律案，如認為有窒礙難行時，得經總統之核可，於該決議案送達行政院十日內，移請立法院覆議。行政院提出覆議，如經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長應即接受該決議。同樣是「應」即接受該決議，沒有第二種選擇。

羅智強抨擊，賴清德施政無能，只剩權術治國、操弄憲法、法律、挑釁、分化在野黨，現在賴清德就是標準的「政治流氓」。他提醒「昨日尹錫悅、今日賴清德」，若賴清德一意孤行下去，尹錫悅的下場，足堪為借鏡。

國民黨立法黨團書記長羅智強。(本報系資料照片)
