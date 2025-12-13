台灣中研院今選出3名院長候選人 將報總統府圈選

中研院稍早表示，已經順利選出序位前3名候選人將依規定函報總統府，呈請總統遴選並任命。(本報系資料照片)

中央研究院院長廖俊智任期將於明年6月屆滿，中研院今天召開第25屆評議會第5次會議，會中討論第13任院長候選人案，中研院稍早表示，已經順利選出序位前3名候選人將依規定函報總統府，呈請總統遴選並任命。

依據往例，中研院院長候選人名單全程保密，除非最後階段總統府出面證實總統的「面談」院長候選人名單，中研院從未證實外界傳言的推薦名單。

根據院長遴選流程，本日召開的評議會中正式提出候選人推薦名單，讓評議員在當日選出前3名並排序提交總統府。而根據往例，遴委會會在1個月內將結果呈報總統府，總統將親自面談3名候選人後圈選新院長，代表最快在明年1月中旬，中研院新科院長就會出爐。

中研院今天表示，今日評議會進行至本案時，先依「中央研究院院長遴選辦法」規定，由出席評議員推選臨時主席，並由院長遴選委員會發言人向評議會報告遴選工作，提出院長候選人推薦名單，並說明推薦理由。

中研院指出，經出席評議員充分討論，表達各種意見後，依院長遴選辦法進行無記名排序方式投票 ，順利選出序位前3名院長候選人，之後將依「中央研究院組織法」規定，循正式公文程序函報總統府，呈請總統遴選並任命。

中研院評議會評議員計80人 ，其中數理科學組23人、工程科學組14人、生命科學組20人、人文及社會科學組23人。其中當然評議員36人，包括院長、副院長、各研究所所長及研究中心主任，此外還有由從院士選舉出的聘任評議員44人。

日前盛傳該名單包括前副總統陳建仁 、中研院院士朱敬一與中研院副院長周美吟。但依往例，院長推薦名單全程保密，中研院不公開也不證實，而上屆3名推薦名單中的1名院士主動宣布退選，最終是由總統府出面證實進入面試階段的3名院士。