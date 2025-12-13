南京大屠殺88周年 洪秀柱批高市早苗：毫無反省

國民黨前主席洪秀柱。(本報系資料照)

今天是1937年南京大屠殺88周年紀念，國民黨前主席洪秀柱在臉書貼文表示，南京大屠殺紀念日 不容遺忘的民族傷口；她更批評日本 首相高市早苗 的言行，不但毫無反省，反而再度點燃日本右翼的軍國主義氣氛，把歷史當成政治工具，南京城枉死的英靈，何得安息？

洪秀柱表示，今天，是南京大屠殺紀念日88年。每一年走到這一天，她心中的沉痛都沒有減少過分毫。88年前在南京超過30萬手無寸鐵的中國同胞，被殘暴屠戮、被活活埋葬、被軍國主義踩成血河。他們不是冰冷的數字，而是一個個家庭、一條條生命。

洪秀柱說，然而，更令她痛心的是，高市早苗的言行，不但毫無反省，反而再度點燃日本右翼的軍國主義氣氛。透過挑釁在日本社會取得的高民意，讓南京城下那些枉死的英靈，如何得以安息？

洪秀柱說，對照德國 ，看得更清楚。德國總理威利·布蘭特在華沙的「華沙之跪」、立法禁止納粹言論、保存集中營作為教育基地，把反省化為行動，讓歷史真相深植國家靈魂。因為德國懂得：只有勇敢面對過去，才能走向新的未來。

洪秀柱表示，反觀日本，不但從未真正承擔二戰的加害責任，右翼勢力甚至一次又一次否認侵略罪行，參拜靖國、修改教科書，把歷史當成政治工具。

洪秀柱說，紀念，是為了不再重演悲劇。願歷史的傷痛，提醒大家和平是需要付出代價的，台灣與日本的政客必須知道挑釁引戰是完全錯誤的，因為戰爭絕對不是多數人民的選項。

