馬防部淪詐團分部...60多人涉案 指揮官火速換人

台灣新聞組／即時報導
馬防部指揮官劉慎謀因官兵集體涉詐案，被調任陸軍司令部委；圖為去年1月他出席國防部記者會，時任參謀本部軍事訓練處長。(圖／國防部提供)
馬防部指揮官劉慎謀因官兵集體涉詐案，被調任陸軍司令部委；圖為去年1月他出席國防部記者會，時任參謀本部軍事訓練處長。(圖／國防部提供)

馬祖防衛指揮部爆發官兵集體「租帳戶」擔任詐騙集團人頭事件，涉案官兵人數竟多達60人，犯行達兩年之久。陸軍司令部昨天將馬防部指揮官劉慎謀中將調為司令部委員，遺缺由六軍團副指揮官尹昌榮中將接任。劉慎謀於去年11月由參謀本部訓練次長室軍事訓練處長接掌馬防部，晉任中將。尹昌榮則於上月剛接任六軍團副指揮官，晉任中將，如今立刻被派往馬祖「救火」。

本報系聯合報報導，馬祖防衛指揮部日前爆發現役官兵出租帳戶供犯罪集團使用的重大案件。檢警查獲曾姓上士以每月數千元台幣的代價，向60多名同袍收取蝦皮賣家及金融帳戶，供不法集團使用，涉及洗錢、逃漏稅，連江地檢署上個月收押曾男後，持續擴大清查，追查是否有詐團在背後操作。

目前確定涉案共67人，部分已退役，仍在役者為31人，分屬4個單位，階級包括官、士、兵，本月1日已有第一波3人被汰除，16日將召開第二波人評會。

檢方指出，該案源於去年5月啟動的「可疑帳戶預警中心」機制，銀行通報多個帳戶出現異常金流，疑涉及洗錢及逃漏稅。專案小組追查發現，多名馬防部現役軍人呈現集團性、系統性出租帳戶，引發軍紀與國安層面疑慮。

知情人士指出，曾姓上士主要在其所屬的南竿混砲連內私下招攬，以「每月都有報酬可領」當號召，宣稱風險不高、操作單純，吸引官兵加入。有多人已領取半年以上租金，「呷好道相報」，愈來愈多官兵將此視為一種「投資報酬」，殊不知可能已淪為詐騙集團人頭戶。

據台北中國時報報導，相關人士指出，劉慎謨認為自己是現任馬防部指揮官，雖然此事在他上任之前就已發生，但他願意一肩扛起，並尊重軍方的處置。

此外，國防部也宣布已成立「國軍詐欺防制工作小組」，將與數位發展部等跨部會合作建立通報機制，力圖截斷詐騙集團伸入營區的黑手。事件經國防部調查了解後，昨日決議「拔官」，撤換現任馬防部指揮官劉慎謨中將，轉調陸軍司令部委員，遺缺由六軍團副指揮官尹昌榮中將接任。

由於此案發生的時間甚早，可能早於劉慎謨2024年11月接掌馬防部指揮官之前，外傳詐騙集團的手早在2023年就已伸入馬防部部隊裡面，詐騙集團也循著部隊官兵的人脈關係，打入陸軍本島部隊之內，因此案情影響程度恐非僅止於馬防部而已。對此，國防部及陸軍在截稿前尚未做出回應與證實。

尹昌榮少將11月剛晉任中將，立刻被派往馬祖接替指揮官之職。(本報資料照片)
尹昌榮少將11月剛晉任中將，立刻被派往馬祖接替指揮官之職。(本報資料照片)

最新報告顯示，2025年台灣財富逾10億美元的億萬富豪人數持續高於許多先進國家。路透

台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國

2025-12-05 08:41
羅斯波隆出口公司在莫斯科一場直升機產業展上的展示區。(路透)

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

2025-12-07 14:46
2023年4月11日，一艘中國軍艦在福建省福州附近參與軍事演習。(路透)

WSJ：台海戰爭3階段曝光 桃園1原因成解放軍理想登陸點

2025-12-07 12:04
台總統賴清德(中)出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮時表示，當年雷震希望改國號，民進黨沒有這樣做，是認為留著中華民國這名字有助於團結台灣社會，因為這名字是寫在憲法裡。(圖／台總統府提供)

賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

2025-12-06 11:01
2023年4月，一艘中國軍艦在福建省福州附近參與軍事演習。(路透檔案照)

WSJ分析台海戰爭3階段 稱台灣「1地方」最適合登陸

2025-12-08 01:15
外籍遊客逛夜市示意圖。圖／AI生成

台灣夜市正在消失？ 一票人點名3因素：沒存在必要

2025-12-07 12:54

