北榮院長賣狗皮膏藥？都是AI偽造畫面、聲音

Al變造、盜圖事件層出不窮，台北榮總院長、骨科權威陳威明身受其害。(本報資料照片)

Al變造、盜圖事件層出不窮。台北榮總院長、骨科權威陳威明也身受其害，近期臉書出現慈濟陳醫師推薦最新細胞療法影片，對此北榮出面澄清，陳威明受訪也表示，他的職責是站在保護民眾的立場，宣傳正確衛教知識，「賣藥、圖利特定廠商的行為，在他的字典裡絕對不存在，也不會在北榮發生。」

本報系聯合報報導，帳號名為慈濟陳醫師臉書貼文，內容提及「台灣骨科聖手推薦！最新細胞療法解凍關節，修復損傷、逆轉退化、7天迎來新膝望。」陳威明駁斥，當前AI 偽造照片與聲紋的技術已達到難以辨識的可怕程度，他個人每周都會被冒名推銷不同的產品，涵蓋糖尿病、高血壓、關節炎、皮膚病、狗皮膏藥等各式藥品。

「已經夠忙了，還要應付這種事。」陳威明表示，詐騙集團 手段愈來愈高明，先利用他過去在公開場合的畫面，再緊接著播放一模一樣聲音的偽造廣告，誘導民眾上當。

面對猖獗的詐騙行為，陳威明說，他只要一看到冒名廣告，就在第一時間通報院內政風室，並立即發布官方聲明。昨半夜2時收到訊息，立刻於臉書發布聲明，也請政風室報案。呼籲民眾不要相信任何以院長名義推銷的廣告。

陳威明說，他相信台灣各大醫學中心及醫院的院長，絕對不會從事賣藥或為特定產品圖利的行為，這與國家級醫學中心保護民眾、宣導正確衛教知識的立場完全相悖。他在院內嚴格規定，同仁不得公開為任何醫材或藥品指定特定廠牌進行廣告，否則將嚴懲。

北榮澄清，又有不法人士盜用陳威明院長的肖像權，並利用AI合成語音冒充院長身分進行詐騙，甚至販售來路不明的藥品，特此澄清從未、也絕不會推銷任何藥品、醫材或保健食品。

任何打著「陳院長推薦」、「院長直播」、「AI語音」等名義販售商品的資訊，皆為詐騙。請民眾務必提高警覺，切勿受騙上當，也請協助向平台或警方檢舉，共同防堵不法行為，守護民眾健康。

據台北中國時報報導，不僅是北榮院長，今年5月，時任台大 醫院院長吳明賢的影片、聲音在臉書上流傳，宣傳一款台大新突破、可以喝的瘦瘦針，還稱「買299元藥品加送3000元百貨禮券」，其原始影片來自他為警政署錄製的反詐騙影片。另吳明賢也被網傳親研「安神古方補心丸」，稱可根治失眠，親測有效，吳澄清沒研發該產品。

今年9月，台大醫院院長余忠仁上任不久，就有人在Threads發文稱在書店巧遇，聽他分享某生技公司計劃，市值可能迎來大幅成長，但余不識此人，沒去過那家書店，也不曾提過該計畫。

詐團假冒名人詐騙案件層出不窮，刑事局指出，常見手法包括假冒名人贈書，進而邀請民眾加入假投資群組；假冒名人推銷商品；假冒名人誘騙投資及利用AI生成影片詐騙，難以分辨真偽。

警方表示，因假帳號大都在境外，加上現在AI普及方便，都讓警方難以追查，民眾應確認名人帳號是否通過驗證。統計今年1月1日至12月8日止，刑事局已累計通報超過2萬餘件偽冒名人廣告、社群帳號、粉專。