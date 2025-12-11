我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

槍殺柯克兇嫌首度親身出庭 微笑淡定 母親拭淚旁聽

中國外交部再提醒民眾別去日本 原因與上個月不同

台外交部政務次長密訪以色列？台重申：共享民主價值

記者張文馨／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台外交部長林佳龍（右）於臉書發文表示，近日在外交部接見以色列國會印太小組主席泰勒（Ohad Tal，左），歡迎泰勒再度訪台並出席首次移師台灣舉辦的「耶路撒冷祈禱早餐會」。圖／取自林佳龍臉書
台外交部長林佳龍（右）於臉書發文表示，近日在外交部接見以色列國會印太小組主席泰勒（Ohad Tal，左），歡迎泰勒再度訪台並出席首次移師台灣舉辦的「耶路撒冷祈禱早餐會」。圖／取自林佳龍臉書

路透報導台外交部政務次長吳志中近日密訪以色列，台外交部表示，台灣與以色列共享自由民主價值，持續務實推動經貿、科技、文化、青年及教育等領域互惠交流合作，鼓勵雙邊人員交流，並樂見更多互利互惠的合作，有關吳志中是否訪以，外交部沒有評論。

此外，外交部長林佳龍11日於臉書發文表示，近日在外交部接見以色列國會印太小組主席泰勒（Ohad Tal），歡迎泰勒再度訪台並出席首次移師台灣舉辦的「耶路撒冷祈禱早餐會」（Jerusalem Prayer Breakfast）。

林佳龍表示，泰勒長期友台，台灣與以色列是互相支持的民主夥伴，期待未來在半導體及高科技人才培育等領域有更多實質互動；台灣和以色列同樣身處充滿挑戰的地緣政治環境，也都非常重視信仰與多元社會的共存，近期雙方在民間交流以及國會關係方面非常密切，除了是彼此互相支持的民主夥伴，更是一起為世界做出貢獻的民主國家。

林佳龍也說，台灣多年來透過全球合作暨訓練架構（GCTF），和理念相近國家分享在公共衛生、民主治理、婦女賦權、數位經濟及災害防救等領域的經驗，成為很重要的多邊合作平台，也鼓勵以國未來適當參與，將合作網絡從印太延伸到中東地區。

林佳龍指出，近期國經協會將組團訪問以國，期待未來在半導體及高科技人才培育等領域有更多實質互動。

林佳龍說，在國際局勢動態之際，越是艱困的時刻，越需要團結，台灣會持續和包括以色列在內的民主盟友攜手，為建構更安全的世界努力，為區域繁榮貢獻心力。

以色列

上一則

台刑事局統計 Meta近一年下架涉詐廣告逾11萬則

延伸閱讀

加強防務合作？路透：台外交部政務次長吳志中近期密訪以色列

加強防務合作？路透：台外交部政務次長吳志中近期密訪以色列
中日因「台灣有事」關係緊張 林佳龍：大約一年才能穩定

中日因「台灣有事」關係緊張 林佳龍：大約一年才能穩定
陸批日砸大錢在台搞「媚日宣傳」 林佳龍：戰狼式語言

陸批日砸大錢在台搞「媚日宣傳」 林佳龍：戰狼式語言
傳小10歲林佳龍戰桃園 張善政引雷根名言不認年紀是劣勢

傳小10歲林佳龍戰桃園 張善政引雷根名言不認年紀是劣勢

熱門新聞

最新報告顯示，2025年台灣財富逾10億美元的億萬富豪人數持續高於許多先進國家。路透

台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國

2025-12-05 08:41
羅斯波隆出口公司在莫斯科一場直升機產業展上的展示區。(路透)

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

2025-12-07 14:46
2023年4月11日，一艘中國軍艦在福建省福州附近參與軍事演習。(路透)

WSJ：台海戰爭3階段曝光 桃園1原因成解放軍理想登陸點

2025-12-07 12:04
台總統賴清德(中)出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮時表示，當年雷震希望改國號，民進黨沒有這樣做，是認為留著中華民國這名字有助於團結台灣社會，因為這名字是寫在憲法裡。(圖／台總統府提供)

賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

2025-12-06 11:01
2023年4月，一艘中國軍艦在福建省福州附近參與軍事演習。(路透檔案照)

WSJ分析台海戰爭3階段 稱台灣「1地方」最適合登陸

2025-12-08 01:15
外籍遊客逛夜市示意圖。圖／AI生成

台灣夜市正在消失？ 一票人點名3因素：沒存在必要

2025-12-07 12:54

超人氣

更多 >
旅遊網紅教1技巧 搭機隨身行李超重不會被加罰錢

旅遊網紅教1技巧 搭機隨身行李超重不會被加罰錢
每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦

每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦
獲美國永居權捷徑 川普興奮宣布：金卡上路

獲美國永居權捷徑 川普興奮宣布：金卡上路
紐約這所大學傳將大裁員 華生：留校讀博無望 被迫另尋去處

紐約這所大學傳將大裁員 華生：留校讀博無望 被迫另尋去處
中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺