台外交部政務次長密訪以色列？台重申：共享民主價值

台外交部長林佳龍（右）於臉書發文表示，近日在外交部接見以色列國會印太小組主席泰勒（Ohad Tal，左），歡迎泰勒再度訪台並出席首次移師台灣舉辦的「耶路撒冷祈禱早餐會」。圖／取自林佳龍臉書

路透報導台外交部政務次長吳志中近日密訪以色列 ，台外交部表示，台灣與以色列共享自由民主價值，持續務實推動經貿、科技、文化、青年及教育等領域互惠交流合作，鼓勵雙邊人員交流，並樂見更多互利互惠的合作，有關吳志中是否訪以，外交部沒有評論。

此外，外交部長林佳龍11日於臉書發文表示，近日在外交部接見以色列國會印太小組主席泰勒（Ohad Tal），歡迎泰勒再度訪台並出席首次移師台灣舉辦的「耶路撒冷祈禱早餐會」（Jerusalem Prayer Breakfast）。

林佳龍表示，泰勒長期友台，台灣與以色列是互相支持的民主夥伴，期待未來在半導體及高科技人才培育等領域有更多實質互動；台灣和以色列同樣身處充滿挑戰的地緣政治環境，也都非常重視信仰與多元社會的共存，近期雙方在民間交流以及國會關係方面非常密切，除了是彼此互相支持的民主夥伴，更是一起為世界做出貢獻的民主國家。

林佳龍也說，台灣多年來透過全球合作暨訓練架構（GCTF），和理念相近國家分享在公共衛生、民主治理、婦女賦權、數位經濟及災害防救等領域的經驗，成為很重要的多邊合作平台，也鼓勵以國未來適當參與，將合作網絡從印太延伸到中東地區。

林佳龍指出，近期國經協會將組團訪問以國，期待未來在半導體及高科技人才培育等領域有更多實質互動。

林佳龍說，在國際局勢動態之際，越是艱困的時刻，越需要團結，台灣會持續和包括以色列在內的民主盟友攜手，為建構更安全的世界努力，為區域繁榮貢獻心力。