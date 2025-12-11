我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英布里斯托博物館超過600件文物被盜…今日你應知道5件事

美軍運輸機在日本短暫升空3分鐘 神秘行動引發猜測

台歌手酒駕釀死控媒體公審激化仇恨 法官：新聞自由

記者游明煌／基隆即時報導
歌手邱軍（左）涉嫌酒後開車肇事致人於死並逃逸，被羈押近4個月。檢方今年5月偵結起訴，移審基隆地方法院，法官裁定20萬元交保，限制住居，限制出境出海，邱軍步出法院，搭車離去。聯合報資料照片
歌手邱軍（左）涉嫌酒後開車肇事致人於死並逃逸，被羈押近4個月。檢方今年5月偵結起訴，移審基隆地方法院，法官裁定20萬元交保，限制住居，限制出境出海，邱軍步出法院，搭車離去。聯合報資料照片

歌手邱軍涉酒後開車肇事致人於死並逃逸，到案後被羈押近4個月，檢方今年5月偵結起訴，移審基隆地院裁定20萬元交保。邱軍律師以因職業引起大眾關注，有媒體以聳動標題、情緒性字眼聲報導，為免「媒體公審」激化公眾仇恨，造成審判不公，聲請不行國民參與審判。法官認為，仍有很多客觀報導，屬新聞自由範疇，駁回聲請案。

邱軍去年12月27日0時許起至4時許間，在基隆市愛三路一家餐酒館飲酒後，凌晨4時5分開車前往基隆友人住處途中，在信一路時撞擊在車道聊天的李姓、陳姓計程車司機，造成1死1傷。

邱男肇事後未停車，未報警，未呼叫救護車處理或留在現場採取必要救護措施，駕車闖越紅燈駛離現場。警方查出邱軍涉案後通知到案說明，檢察官複訊後，今年1月8日聲押，基隆地方法院法官裁准羈押2個月，延押至今年5月。基檢今年5月偵結，認定邱軍涉犯不能安全駕駛致死罪嫌、肇事致人死傷逃逸罪嫌，依刑事訴訟法、國民法官法提起公訴。

基隆地院判決書指出，邱軍律師向法官聲請裁定不行國民參與審判，提出二大理由，第一是因其職業引起大眾關注，有多家媒體以聳動標題報導，誇大、帶有情緒性字眼，甚至出現與事實不符報導，另因案發後仍然持續工作，評價其品行為「冷血」、「當沒事」等語，引導公眾見聞此報導時應以此類性格評價其人格，造成媒體公審，激化公眾仇恨。

律師主張，被告容易成為公眾濫用主觀法感情的眾矢之的，若採行國民參與審判，難認參與審判之國民法官不會在歷經10個月的新聞報導後，有先入為主、偏頗感情，有未審先判之虞，難期審判公正。

第二項理由是邱已就不能安全駕駛致死罪及肇事致人死傷逃逸罪認罪，且不爭執被訴的全部犯罪事實及罪名，僅就「量刑」為爭執，檢察官舉證明確，應無行國民參與審判程序之必要。

法官審理說，社會各界對「酒駕」議題高度關注，新聞媒體報導，形成公共意見與促進公共監督，避免政府不作為或濫權，「媒體」是民主政治中行政權、立法權、司法權以外的「第四權」。僅因不同觀點報導，認為國民法官即會以預斷、偏見心證審判，稍嫌速斷。

法官並指出，本案報導亦有從中性、單純敘述客觀事件始末，這也正是國民參與審判存在意義，即使國民法官受選任前，已透過媒體得知相關資訊，制度上仍可藉由國民法官參與審判，與法官組成國民法官法庭共同審判，透過職業法官於審理前說明「無罪推定」、「證據裁判」、「罪疑唯輕」等刑事審判基本原則來進行。

歌手邱軍開車行經基隆市信一路涉嫌肇事逃逸被起訴。記者游明煌／翻攝
歌手邱軍開車行經基隆市信一路涉嫌肇事逃逸被起訴。記者游明煌／翻攝

刑事訴訟

上一則

京華城案法庭公開播送裁定 高院受理柯文哲抗告

延伸閱讀

洗車工無照酒駕撞死醫大生判10年 死者父泣訴無公平正義

洗車工無照酒駕撞死醫大生判10年 死者父泣訴無公平正義
華人酒駕被捕遭拒保 無保駕駛車禍難索賠

華人酒駕被捕遭拒保 無保駕駛車禍難索賠
2017年酒駕直播導致妹妹喪命 26歲女子如今遭槍擊死亡

2017年酒駕直播導致妹妹喪命 26歲女子如今遭槍擊死亡
白宮「真理部」 挑戰新聞自由底線

白宮「真理部」 挑戰新聞自由底線

熱門新聞

最新報告顯示，2025年台灣財富逾10億美元的億萬富豪人數持續高於許多先進國家。路透

台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國

2025-12-05 08:41
羅斯波隆出口公司在莫斯科一場直升機產業展上的展示區。(路透)

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

2025-12-07 14:46
2023年4月11日，一艘中國軍艦在福建省福州附近參與軍事演習。(路透)

WSJ：台海戰爭3階段曝光 桃園1原因成解放軍理想登陸點

2025-12-07 12:04
台總統賴清德(中)出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮時表示，當年雷震希望改國號，民進黨沒有這樣做，是認為留著中華民國這名字有助於團結台灣社會，因為這名字是寫在憲法裡。(圖／台總統府提供)

賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

2025-12-06 11:01
2023年4月，一艘中國軍艦在福建省福州附近參與軍事演習。(路透檔案照)

WSJ分析台海戰爭3階段 稱台灣「1地方」最適合登陸

2025-12-08 01:15
外籍遊客逛夜市示意圖。圖／AI生成

台灣夜市正在消失？ 一票人點名3因素：沒存在必要

2025-12-07 12:54

超人氣

更多 >
旅遊網紅教1技巧 搭機隨身行李超重不會被加罰錢

旅遊網紅教1技巧 搭機隨身行李超重不會被加罰錢
獲美國永居權捷徑 川普興奮宣布：金卡上路

獲美國永居權捷徑 川普興奮宣布：金卡上路
每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦

每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦
紐約這所大學傳將大裁員 華生：留校讀博無望 被迫另尋去處

紐約這所大學傳將大裁員 華生：留校讀博無望 被迫另尋去處
中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺