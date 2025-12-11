京華城案法庭公開播送裁定 高院受理柯文哲抗告

台北地院11日審理京華城案，民眾黨前主席柯文哲出庭。記者胡經周／攝影

北院審理京華城案，依柯文哲 聲請，裁定言詞辯論及裁判宣示於宣示或公告後5日內公開播送。柯文哲等3人不服提起抗告。台灣高等法院今天表示已分案，由合議庭決定准駁。

高院 表示，本件抗告案合議庭成員為審判長鄭水銓、陪席法官黃美文、受命法官吳玟儒。

據了解，本件是立法院今年6月修正通過法院組織法後，首例准許公開播送裁定。

前台北市長柯文哲日前聲請言詞辯論及裁判宣示應公開播送，台北地方法院合議庭2日裁定准許，並指依規定，應於裁判宣示或公告後5日內公開播送，播送範圍被告對象，不只柯文哲，就本案其餘當事人及參與人全案的言詞辯論及裁判宣示，均公開播送。

北院10日收到柯文哲的抗告。根據柯文哲抗告狀，北院原裁定准予裁判宣示或公告後5日內公開播送，有適用法律錯誤，因為「事後」播送直接剝奪新修正法院組織法第90條第3項但書所賦與法院就個案審酌決定何謂「適當」公開播送方式的權限。

柯文哲認為，法條規定是合議庭得依職權裁定「適當」方式實施公開播送，並未禁止「同步」、「即時」的公開播送，因此提起抗告，請求上級法院台灣高等法院撤銷原裁定，並自為裁定准予「同步」、「即時」的公開播送。

此外，不服北院裁定者，還有同案被告威京集團主席沈慶京、會計師端木正。北院今天就本案卷證及抗告卷移送高院。