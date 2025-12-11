我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多自家品牌也有NG商品？粉絲最抱怨的是它

13共和黨眾議員跑票 支持推翻川普限縮聯邦工會行政命令

京華城案法庭公開播送裁定 高院受理柯文哲抗告

中央社台北11日電
台北地院11日審理京華城案，民眾黨前主席柯文哲出庭。記者胡經周／攝影
台北地院11日審理京華城案，民眾黨前主席柯文哲出庭。記者胡經周／攝影

北院審理京華城案，依柯文哲聲請，裁定言詞辯論及裁判宣示於宣示或公告後5日內公開播送。柯文哲等3人不服提起抗告。台灣高等法院今天表示已分案，由合議庭決定准駁。

高院表示，本件抗告案合議庭成員為審判長鄭水銓、陪席法官黃美文、受命法官吳玟儒。

據了解，本件是立法院今年6月修正通過法院組織法後，首例准許公開播送裁定。

前台北市長柯文哲日前聲請言詞辯論及裁判宣示應公開播送，台北地方法院合議庭2日裁定准許，並指依規定，應於裁判宣示或公告後5日內公開播送，播送範圍被告對象，不只柯文哲，就本案其餘當事人及參與人全案的言詞辯論及裁判宣示，均公開播送。

北院10日收到柯文哲的抗告。根據柯文哲抗告狀，北院原裁定准予裁判宣示或公告後5日內公開播送，有適用法律錯誤，因為「事後」播送直接剝奪新修正法院組織法第90條第3項但書所賦與法院就個案審酌決定何謂「適當」公開播送方式的權限。

柯文哲認為，法條規定是合議庭得依職權裁定「適當」方式實施公開播送，並未禁止「同步」、「即時」的公開播送，因此提起抗告，請求上級法院台灣高等法院撤銷原裁定，並自為裁定准予「同步」、「即時」的公開播送。

此外，不服北院裁定者，還有同案被告威京集團主席沈慶京、會計師端木正。北院今天就本案卷證及抗告卷移送高院。

柯文哲 高院

上一則

加強防務合作？路透：台外交部政務次長吳志中近期密訪以色列

延伸閱讀

柯文哲「請纓南下」備戰2026？綠分析：給藍營壓力、鞏固自身黨權

柯文哲「請纓南下」備戰2026？綠分析：給藍營壓力、鞏固自身黨權
2026藍白合 柯文哲：不再讓分 鄭麗文：公平提名

2026藍白合 柯文哲：不再讓分 鄭麗文：公平提名
2026藍白合 柯文哲：不再讓分 鄭麗文：公平提名

2026藍白合 柯文哲：不再讓分 鄭麗文：公平提名
柯文哲直播復出：最怨賴清德把台灣弄得四分五裂

柯文哲直播復出：最怨賴清德把台灣弄得四分五裂

熱門新聞

最新報告顯示，2025年台灣財富逾10億美元的億萬富豪人數持續高於許多先進國家。路透

台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國

2025-12-05 08:41
羅斯波隆出口公司在莫斯科一場直升機產業展上的展示區。(路透)

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

2025-12-07 14:46
2023年4月11日，一艘中國軍艦在福建省福州附近參與軍事演習。(路透)

WSJ：台海戰爭3階段曝光 桃園1原因成解放軍理想登陸點

2025-12-07 12:04
台總統賴清德(中)出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮時表示，當年雷震希望改國號，民進黨沒有這樣做，是認為留著中華民國這名字有助於團結台灣社會，因為這名字是寫在憲法裡。(圖／台總統府提供)

賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

2025-12-06 11:01
2023年4月，一艘中國軍艦在福建省福州附近參與軍事演習。(路透檔案照)

WSJ分析台海戰爭3階段 稱台灣「1地方」最適合登陸

2025-12-08 01:15
外籍遊客逛夜市示意圖。圖／AI生成

台灣夜市正在消失？ 一票人點名3因素：沒存在必要

2025-12-07 12:54

超人氣

更多 >
爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品
旅遊網紅教1技巧 搭機隨身行李超重不會被加罰錢

旅遊網紅教1技巧 搭機隨身行李超重不會被加罰錢
華人返中探親「翻牆」3分鐘 微信被封1周

華人返中探親「翻牆」3分鐘 微信被封1周
獲美國永居權捷徑 川普興奮宣布：金卡上路

獲美國永居權捷徑 川普興奮宣布：金卡上路
紐約這所大學傳將大裁員 華生：留校讀博無望 被迫另尋去處

紐約這所大學傳將大裁員 華生：留校讀博無望 被迫另尋去處