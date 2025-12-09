徐巧芯被造謠「論文抄襲」喊告 爆料者竟是…學校發聲了

網友造謠徐巧芯論文抄襲，遭搜出個資是名大學教授。圖／擷取自不禮貌鄉民團

網友今在Threads 發文，痛批國民黨立委徐巧芯 等藍營論文抄襲都沒事，新竹市前市長林智堅 卻被攻擊得體無完膚，遭到徐巧芯打臉「論文還沒完成」，並起底該網友是新竹某科大教授，喊話「法院見」。明新科大今晚發出聲明，強調這是丁副教授以個人名義所發表，不代表學校立場。

一名網友在Threads發文表示，回頭看高虹安與徐巧芯等藍營論文抄襲都沒事，林智堅卻被攻擊的體無完膚，「媒體的公平性在哪裡？賴瑞隆希望記起教訓挺住，高雄人支持你。」

這篇貼文引發討論，徐巧芯也前來留言表示，自己正在準備論文研究計畫而已，「哪來的抄襲可能，簡直莫名其妙，造謠沒下限，這種人還當教授。」

徐巧芯隨後貼出該網友在學校官網的公開照片、姓名、信箱等個資，開嗆「明新大學企管系丁老師，法院見，我下午本來就要去提告，順便一起喔」。

該名網友稍早在貼文下方回覆徐巧芯，「如果有錯願意道歉，已經發文更正」，也重新發佈一篇貼文，稱自己在講的是南投市長許淑華，寫到徐巧芯是筆誤，遭徐再酸，「字跟音沒有一個一樣的是要怎麼筆誤？自己去跟檢察官、法官解釋吧！」

對此，明新科大今晚回應，本校一貫秉持學術獨立、校園中立原則，要求教職員工生在公共議題上謹言慎行。經查證，該貼文確為丁副教授以個人名義所發表。其發言與觀點，均屬個人行為與意見表達，與明新科技大學之立場無關，亦不代表本校立場。