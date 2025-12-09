余茂春：台灣未來不是中國內政 而是全球議題

我的頻道

中央社華盛頓9日綜合外電報導
哈德遜研究所中國中心主任余茂春。(本報系資料照)
美國學者余茂春近日撰文分析，從美國最新國安戰略報告到日本首相高市早苗「台灣有事」發言，在在證明台灣是涉及地緣政治、經濟與民主意識形態的國際議題，他並呼籲保衛台灣就是捍衛全球自由社會。

余茂春是川普第1次總統任期的中國政策重要智囊，現為華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）中國中心主任，他近期投書「華盛頓時報」（Washington Times）寫道，前英國首相邱吉爾（Winston Churchill）身為1943年開羅宣言（Cairo Declaration）主要起草人之一，早於1955年就體悟一項至今仍適用的真理。

邱吉爾當年在英國下議院闡明：「1943年12月1日的開羅宣言…只是一份共同目的聲明。自那之後發生了許多事…情勢已經改變。台灣問題已成為多國密切關注的國際問題。對日和約（舊金山和約）並未確定台灣未來的主權歸屬。」

邱吉爾否定北京長期宣傳「台灣是中國內政問題」這樣過度簡化且錯誤的論述，並堅稱無論從法律事實或地緣政治現實來看，台灣地位都是國際議題。

在70年後的今日，邱吉爾的立場依然歷久彌新。日相高市早苗近日強調，台灣安全攸關日本重大利益，也再次印證這項事實。

余茂春指出，面對東京完全可預期的立場，北京大發雷霆只是在做秀；讓中國「震驚」的不過是全球早已明瞭的事實：台灣的未來攸關世上每一個人。

中國宣稱台灣只是內政問題，與過去的北韓、納粹德國及今日的俄羅斯論調如出一轍，以「內政」、歷史宿命和民族血緣掩飾擴張主義，但這無法正當化其作為，反而只是揭穿侵略語言。

正如美國最新國家安全戰略（National Security Strategy）報告所強調，台灣安全長久以來一直是美國戰略不可或缺的部分。即便台美共同防禦條約（Mutual Defense Treaty）於1980年終止，華府仍透過台灣關係法（Taiwan Relations Act）及歷任總統的聲明強化對台承諾。

數十年來，美方政策奠基於「任何一方不得以武力改變現狀」這項原則。隨著北京加速備戰，歷屆美國政府領導人一再重申，美方將反對中國共產黨發動侵略。美國在亞洲建立聯盟、實施嚇阻的可信度取決於台灣的存續。

其他印太民主國家也體認到這點。日本和澳洲堅稱台灣安危與自身安全密不可分；與中國在南海對峙的菲律賓准許美軍使用巴士海峽附近重要基地。

歐洲如今同樣意識到這種連結。北大西洋公約組織（NATO）領袖、歐盟外交官及重要成員國的國會議員均強調，台灣安全會牽動歐洲穩定。北京對台灣的主張，與俄羅斯全面入侵烏克蘭的邏輯毫無二致，都是以歷史跟民族淵源作為出征藉口。

在歐洲拒絕這種邏輯之後，若在亞洲表示接受，將瓦解道德與戰略一致性。

在地緣政治層面外，台灣不可或缺也是簡單的經濟事實。台灣主導全球半導體生產，並坐落連接西太平洋與其他地區的重要海運樞紐。若北京奪取台灣，勢將掌控行經東海、南海及馬六甲海峽的全球主要商業航道。

前歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）代表所有西歐民主國家精闢點出：「台灣顯然是我們地緣戰略防線的一部分…因為任何針對台灣的行動，將對我們造成嚴峻的經濟衝擊。」

余茂春寫道，國際社會無法承受讓全球晶片生產中心落入專制政權手中的後果。

此外，台灣的重要性絕不僅止於領土或貿易，這也是測試民主國家是否能捍衛民主夥伴、抵禦專制政權脅迫的考驗。

台灣持續保有自由證明東亞各國逐漸向民主靠攏。如果台灣失守，各地專制政權將更加大膽妄為，渴望政治權利的中國民眾的希望也會變得渺茫。

余茂春還表示，台灣在改變中國方面也能發揮關鍵作用。中共76年來將台灣視為其「共產主義解放」敘事的最大障礙，與此同時，台灣已從專制統治蛻變為亞洲最具活力的民主國家之一。

這項成就不僅具有象徵意義，更顯示華語社會能維護現代民主價值，這一事實對中共而言構成存亡威脅；台灣的自由駁斥了北京聲稱「民主與中華文化不相容」的說法。

這證明台灣也是意識形態問題，其民主成就鼓舞對岸數以百萬計民眾，其存在更是從意識形態核心挑戰專制主義，中共專制領導層對台灣鼓舞人心的力量深感畏懼。

邱吉爾早於1955年就看清台灣地位屬於國際議題，因為其未來將形塑全球前景。余茂春指出，北京堅稱的「內政問題」不是宣示主權，而是侵略策略，國際社會絕不能被中共「國家統一」的說法蒙蔽，忽視其背後的征服邏輯。

余茂春總結道，保衛台灣不僅關乎維護其自由，也攸關捍衛自由社會無法向專制野心妥協的原則；世界與台灣站在一起，就是支持自身安全、繁榮與理念。

