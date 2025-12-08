我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美對H200分潤怎麼抽？白宮：從台灣出口時徵收25%關稅

加州毒蘑菇高發期致1死21中毒 這品種最常見

詐團滲透馬祖防部 67官兵涉賣帳戶洗錢

台灣新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
馬祖防衛指揮部傳有詐團滲透，官士兵提供人頭戶，檢警介入調查。照片中官兵非本案當事人。(示意圖／本報系資料照)
馬祖防衛指揮部傳有詐團滲透，官士兵提供人頭戶，檢警介入調查。照片中官兵非本案當事人。(示意圖／本報系資料照)

馬祖防衛指揮部爆發現役官兵出租帳戶供犯罪集團使用的重大案件。檢警查獲曾姓上士以每月數千元台幣的代價，向60多名同袍收取蝦皮賣家及金融帳戶，供不法集團使用，涉及洗錢、逃漏稅，連江地檢署上個月收押曾男後，持續擴大清查，追查是否有詐團在背後操作。

目前確定涉案共67人，部分已退役，仍在役者為31人，分屬4個單位，階級包括官、士、兵，本月1日已有第一波3人被汰除，16日將召開第二波人評會。

對於馬防部混合砲兵連等部分單位，出現高比例官兵集體涉案，時間長達兩年，軍方將領坦承「不可思議」。為此，犯案人員所屬單位的各級主官管，已有多人遭到陸軍司令部的行政處分。陸軍司令部指示，對本案採取「嚴懲不貸」原則，如果調查證實確有提供帳戶供詐騙使用，一律汰除。

檢方指出，該案源於去年5月啟動的「可疑帳戶預警中心」機制，銀行通報多個帳戶出現異常金流，疑涉及洗錢及逃漏稅。專案小組追查發現，多名馬防部現役軍人呈現集團性、系統性出租帳戶，引發軍紀與國安層面疑慮。

調查顯示，有犯罪集團以「經營網拍需要帳戶」為由，透過曾姓上士牽線，對軍中官兵承租蝦皮賣家帳號及其個人金融帳戶，每月支付3000至5000元台幣(約96至160美元)不等。

知情人士指出，曾姓上士主要在其所屬的南竿混砲連內私下招攬，以「每月都有報酬可領」當號召，宣稱風險不高、操作單純，吸引官兵加入。有多人已領取半年以上租金，「呷好道相報」，愈來愈多官兵將此視為一種「投資報酬」，殊不知可能已淪為詐騙集團人頭戶。

值得注意的是，軍方與司法單位近年頻繁進行反詐騙與洗錢防制宣導，為何仍有67名官兵涉案？據了解，一般民眾對於「賣斷」帳戶可能遭詐團使用漸漸有所認知，但該案以「出租、每月固定報酬」作包裝，加上牽線者本身即為現役士官，降低官兵心理防線。

馬祖防衛指揮部表示，全力配合調查，秉持毋枉毋縱、刑懲併行原則，已對涉案人員啟動行政懲處程序，依國軍官兵涉詐欺案件懲罰參考基準表視情節輕重予以適處，不排除汰除。

國民黨立委徐巧芯感嘆，涉案官士兵為了每月區區幾千元收入鋌而走險，可能連終身俸都沒了，國防部應徹底清查；民眾黨立委林憶君指出，國防部應設法切斷詐團、甚至來自中國的誘惑，否則將有國安問題；民進黨立委王定宇也說，若詐團配合共諜交出名單，恐有更大國安漏洞。

徐巧芯透露，早在12月2日就接獲陳情，立刻協助基層官兵處理，並要求國防部嚴肅以待。王定宇指出，馬防部先前爆出運輸士出賣重要軍事機密，現在竟然又有數十名軍士官配合詐騙集團，顯見整個單位管理不善，「前線軍紀敗壞至此，哪有什麼戰力可言」。

詐騙集團 國防部 徐巧芯

上一則

對賴下指導棋？蔡英文：光電2.0 不分藍綠強力肅貪

延伸閱讀

太子集團在台洗錢 金流疑進麻辣火鍋「滿堂紅」旗下公司

太子集團在台洗錢 金流疑進麻辣火鍋「滿堂紅」旗下公司
海鯤號出海測試沒船錨 軍方稱「非必要」 退將：不敢領教

海鯤號出海測試沒船錨 軍方稱「非必要」 退將：不敢領教
總預算國防占近半 藍諷要戰爭了？北京批綠將台推入災難

總預算國防占近半 藍諷要戰爭了？北京批綠將台推入災難
賴清德「北京2027武統台灣說」府稱被誤解 王鴻薇：死不認錯

賴清德「北京2027武統台灣說」府稱被誤解 王鴻薇：死不認錯

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
最新報告顯示，2025年台灣財富逾10億美元的億萬富豪人數持續高於許多先進國家。路透

台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國

2025-12-05 08:41
羅斯波隆出口公司在莫斯科一場直升機產業展上的展示區。(路透)

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

2025-12-07 14:46
2023年4月11日，一艘中國軍艦在福建省福州附近參與軍事演習。(路透)

WSJ：台海戰爭3階段曝光 桃園1原因成解放軍理想登陸點

2025-12-07 12:04
台總統賴清德(中)出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮時表示，當年雷震希望改國號，民進黨沒有這樣做，是認為留著中華民國這名字有助於團結台灣社會，因為這名字是寫在憲法裡。(圖／台總統府提供)

賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

2025-12-06 11:01
外籍遊客逛夜市示意圖。圖／AI生成

台灣夜市正在消失？ 一票人點名3因素：沒存在必要

2025-12-07 12:54

超人氣

更多 >
好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了

好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了
高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了
憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高

憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高
別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理

別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理
迪麗熱巴驚傳「被消失」五官完全變照曝光 網質疑：不同人

迪麗熱巴驚傳「被消失」五官完全變照曝光 網質疑：不同人