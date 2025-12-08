跨境鎮壓已入台？沈伯洋陪女兒散步遭錄影突襲 報警提告

我的頻道

記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立院黨團今天開記者會聲援民進黨立委沈伯洋。圖／取自YouTube

日前遭中共宣稱立案偵查的民進黨立委沈伯洋，昨在陪女兒散步時被陌生男子錄影突襲，嗆聲被通緝活該。民進黨立院黨團今天聲援沈伯洋，黨團副幹事長范雲憂心，跨境鎮壓已進入台灣，籲藍白一同加強國安法案、譴責跨國或跨境鎮壓；沈說，集體洗腦和波及家人的情況不該在台灣發生，全案已報警，也對網路仇恨言論提告。

沈伯洋昨在臉書發文，指8日帶著女兒在國家音樂廳散步，有名男子突然用手機強光照著他錄影，質問為何做網軍，還說寧可相信共產黨，被通緝是沈活該。

民進黨團今舉行「跨境鎮壓已入台？保護人身、拒絕恫嚇、防堵洗腦」記者會。沈伯洋說，政治人物被質疑、嗆聲很正常，但攻擊不該波及家人，若質疑有理有據，他願意直接對談，昨天的狀況更像長期洗腦後的結果，拿不出證據卻相信他間諜，但集體洗腦和波及家人的情況都不該在台灣發生。

他質疑，為何台灣會有一群人相信共產黨所說，台灣到底有多少在地協力者？又有多少政黨不斷應和共產黨傳播謠言？

沈伯洋表示，事發當下他太太先將女兒帶離現場，他也錄下部分過程，目前已報警並將相關影像交給警方，預計今天製作筆錄；另針對網路上多個中國假帳號的發言，如帳號名稱為「草泥馬」留言「趕緊去報警，老子要砍死你女兒」，他也一併提告，喊話別將此事當作玩笑話。

「兒少不該成為大人政治情緒的出口。」民進黨團副書記長張雅琳指出，陌生男子的行為恐對小孩造成心理創傷與隱私風險，但任何政治攻防都不該波及家人，不能以任何政治理由接近孩子並拍攝，她憂心影像涉及孩子個資，造成未來被跟蹤、識別，呼籲男子盡快刪除相關資訊，切勿濫用。

范雲說，沈伯洋事件讓人憂心，跨境鎮壓是否已進入台灣？藍白不斷阻擋國安法案，會不會讓中共眼中的異議人事在台灣有人身安全的問題；她說，陌生男子行為疑似跨國鎮壓的第五種樣態，也就是透過在地協力者實質侵擾，迫使逼迫對象噤聲，她呼籲藍白一同加強國安法案，一起譴責跨國或跨境鎮壓。

