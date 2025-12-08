花蓮近海發生規模5.7地震 未來3天不排除有規模5.5餘震

我的頻道

記者胡瑞玲／台北即時報導
花蓮近海今晚7時24分發生規模5.7地震。圖／中央氣象署提供
花蓮近海今晚7時24分發生規模5.7地震。圖／中央氣象署提供

花蓮近海今晚7時24分發生規模5.7地震，中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，本起地震為級淺層地震，且為中型地震，不排除未來3天會有規模5至5.5的餘震。

花蓮近海今晚7時24分發生規模5.7地震，地震深度24.5公里，屬於極淺層地震，各地最大震度為花蓮、南投4級，台中、台東、宜蘭、彰化、雲林3級，嘉義縣市、苗栗、新竹縣市、桃園、台南2級，高雄、台北、新北1級。

吳健富表示，本起地震主要是因菲律賓海板塊與歐亞大陸海板塊碰撞所致，台灣東南部板塊碰撞擠壓上來後，在花蓮附近往下隱沒；由於是規模中型地震，未來3天不排除有規模5至5.5的餘震。

吳健富說明，由於本起地震規模已達到5，因此針對震度4級的地區發布國家級警報，也就是花蓮發送，本起地震於晚間7時24分發生，氣象署則在地震發生9秒後就將國家級警報發送出去。

以本起地震震央位置來看，看過去自1990年統計至迄今的歷史地震，吳健富指出，將規模5.5地震標記出來，發現2024年0403地震震度最大，且周邊還有相當多地震，且大多震度多為50公里內，屬於極淺層或淺層地震。

而在本起地震周遭範圍，規模大於5.5的地震有23個，其中去年0403地震最大，而近期發生規模5.5的地震時間落在去年9月2日。

吳健富說，台灣每年發生規模6至7地震平均約有4個，規模5至6的地震，包含本起共40個，而花蓮地區本為最易發生地震的區域，呼籲民眾仍要多留意並做好防震準備。

地震

