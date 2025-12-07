我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄軍備 為入侵台灣做準備

馬克宏：中國若不縮減貿易順差 歐盟擬祭關稅回應

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

中央社基輔7日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
羅斯波隆出口公司在莫斯科一場直升機產業展上的展示區。(路透)
羅斯波隆出口公司在莫斯科一場直升機產業展上的展示區。(路透)

烏克蘭「基輔獨立報」取得俄羅斯外流文件顯示，中國自2022年以來一直透過秘密管道購買俄國軍備，旨在強化用於入侵台灣的解放軍空降部隊戰力。

根據「基輔獨立報」（The Kyiv Independent）檢視過的俄羅斯外流通信文件，在俄國2022年全面入侵烏克蘭逾一個月後不久，俄羅斯政府收到來自中國的軍購請求。

這些文件顯示，北京當局提出向俄方購買一套空降部隊用武器與裝甲車輛，請求編號為ZH2022-Y53，收文日期為2022年4月7日。

根據這些文件，俄羅斯聯邦軍事技術合作局（FSMTC）3周後指示羅斯波隆出口公司（Rosoboronexport），向中國代表團展示可空投的俄國戰鬥車輛。該公司是負責俄羅斯所有武器出口的國有企業。

羅斯波隆出口公司隨後開始準備接待。一年後，中國代表團於2023年4月抵達莫斯科。此次會面是中俄多場會議之一，這些會議促成俄烏戰爭後簽訂的多項中俄軍事合約。

據報導，這些協議為受制裁的俄羅斯軍火商帶來收益，因為它們出口武器至中國。中國則將收到武器與裝備作為回報，用於中國人民解放軍空降兵軍。該部隊在預計可能攻台的情況下持續強化戰力。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

俄羅斯 俄國 解放軍

上一則

台醫美網紅涉嫌吸毒 警方在住處搜出大麻、搖頭丸

下一則

封鎖小紅書被指反中到變共產黨 劉世芳：台灣沒有共產黨

延伸閱讀

警告日本？時隔8年 中俄將再度舉行反飛彈聯合演習

警告日本？時隔8年 中俄將再度舉行反飛彈聯合演習
車諾比核電廠遭無人機襲擊 防護罩已擋不住輻射外洩

車諾比核電廠遭無人機襲擊 防護罩已擋不住輻射外洩
美烏3天會談無明顯突破 澤倫斯基承諾持續追求和平

美烏3天會談無明顯突破 澤倫斯基承諾持續追求和平
馬克宏將赴倫敦會澤倫斯基 商討烏克蘭局勢及談判

馬克宏將赴倫敦會澤倫斯基 商討烏克蘭局勢及談判

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
最新報告顯示，2025年台灣財富逾10億美元的億萬富豪人數持續高於許多先進國家。路透

台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國

2025-12-05 08:41
台總統賴清德(中)出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮時表示，當年雷震希望改國號，民進黨沒有這樣做，是認為留著中華民國這名字有助於團結台灣社會，因為這名字是寫在憲法裡。(圖／台總統府提供)

賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

2025-12-06 11:01
陳揮文離開任職了19年的飛碟電台。圖／摘自臉書

疑狠罵鄭麗文遭辭退 陳揮文「飛碟晚餐」接班人曝光

2025-11-30 13:35
陳姓高職生不滿被母親沒收手機，加上母親曾說「18歲就要趕你出門」，拿水果刀闖進母親臥室猛刺她廿多刀，再打119稱「遭母攻擊」，陳母送醫不治。桃園地院國民法官庭判陳19年10月徒刑，檢方和陳皆上訴，台灣高等法院今駁回。記者王宏舜／攝影

台高職生手機遭沒收 狂刺母20多刀…聽宣判渾身發抖

2025-12-03 12:58
2023年4月11日，一艘中國軍艦在福建省福州附近參與軍事演習。(路透)

WSJ：台海戰爭3階段曝光 桃園1原因成解放軍理想登陸點

2025-12-07 12:04

超人氣

更多 >
冬天用電量大 打電話給電力公司「問一句」電費大減

冬天用電量大 打電話給電力公司「問一句」電費大減
川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識

川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識
憂H-1B身分 旅美3年華人身陷三困境決定回中國

憂H-1B身分 旅美3年華人身陷三困境決定回中國
梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍

梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍
美國現象／6理由 傳統養老村不再吃香

美國現象／6理由 傳統養老村不再吃香