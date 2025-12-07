我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ：台海戰3階段 桃園1原因成解放軍理想登陸點

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 遭B站下架

點頭原諒賴瑞隆兒子霸凌案 女童母親：感受到他的善意

記者宋原彰／高雄即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
賴瑞隆今日下午5點已與女童媽媽見面，當面表示歉意。雙方取得諒解並共同合作，協助彼此孩子的成長。圖／賴瑞隆辦公室提供
賴瑞隆今日下午5點已與女童媽媽見面，當面表示歉意。雙方取得諒解並共同合作，協助彼此孩子的成長。圖／賴瑞隆辦公室提供

台立委賴瑞隆兒子爆發校園霸凌案，今天下午二度召開記者會致歉，但當時尚未見到受害女童家屬。賴瑞隆服務處晚間表示，賴瑞隆今日下午5點已與女童媽媽見面，當面表示歉意。雙方取得諒解並共同合作，協助彼此孩子的成長。

女童母親今日下午在學校陪同之下，和賴瑞隆見面，她說今天看了記者會的內容有很多感觸，她是2個孩子的母親，對於賴後續彌補傷害的處理已經接受，接受其誠意，「我非常敬佩爸爸的責任和擔當，我和先生都感受到善意」，此事件的初衷是希望得到道歉，學校後續的處理程序會持續進行，她也會對孩子撤銷法律處理，只希望雙方的孩子都能好好成長，學習如何做人。過程中賴瑞隆一度起身向孩子媽媽握手道謝，並頻頻說謝謝。

賴瑞隆5日先在立法院開記者會公開道歉，今日下午再度在高雄市前鎮區開記者會說明此事。他說上周五有去校門口等一個多小時，想要當面跟女童家長道歉，但沒有見到面，對方提出要求他看學校錄影帶、確保孩子狀況及妥善溝通三個訴求，所以他決定，學期末之前不讓小孩去上學，也讓小孩離開這個學校，兩個小孩以後不會有任何接觸，請女童媽媽放心，後續會持續溝通，希望得到原諒。

賴提及，上周五回家，小孩跟他說「爸爸對不起，害你跟全國道歉」。賴瑞隆眼淚奪眶而出說，聽見小孩來跟他道歉，他很自責沒有善盡父親角色，雖然小孩犯了錯，但因為他的身分及角色，讓正在學習成長的小孩承受這麼多（壓力），所以是當爸爸的他對不起小孩才對。

霸凌事件爆發後，針對外傳小孩有「前科」，曾欺負校董小孩一事。賴瑞隆說明，網路有很多訊息不正確，也對小孩造成很大傷害，有關小孩在前一個學校霸凌某集團孫子，以及因霸凌此人而轉學一事都不是事實，台灣社會不該把8歲小孩妖魔化，身為小孩父親，他有責任教養小孩，也必須站出來保護小孩。

賴瑞隆今日下午5點已與女童媽媽見面，當面表示歉意。雙方取得諒解並共同合作，協助彼...
賴瑞隆今日下午5點已與女童媽媽見面，當面表示歉意。雙方取得諒解並共同合作，協助彼此孩子的成長。圖／賴瑞隆辦公室提供

上一則

賴清德中華民國說 劉世芳：現在的國號就叫中華民國

下一則

WSJ：台海戰爭3階段曝光 桃園1原因成解放軍理想登陸點

延伸閱讀

賴清德：中華民國寫在憲法不必改名 留這名字有助團結

賴清德：中華民國寫在憲法不必改名 留這名字有助團結
角逐高雄市長綠委 8歲兒遭控涉校園霸凌…至少3人受害

角逐高雄市長綠委 8歲兒遭控涉校園霸凌…至少3人受害
台立委正角逐高雄市長 兒子遭控涉霸凌…至少3人受害

台立委正角逐高雄市長 兒子遭控涉霸凌…至少3人受害
綠縣市長初選開戰… 陳亭妃：不擔心總統因素影響

綠縣市長初選開戰… 陳亭妃：不擔心總統因素影響

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
最新報告顯示，2025年台灣財富逾10億美元的億萬富豪人數持續高於許多先進國家。路透

台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國

2025-12-05 08:41
台總統賴清德(中)出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮時表示，當年雷震希望改國號，民進黨沒有這樣做，是認為留著中華民國這名字有助於團結台灣社會，因為這名字是寫在憲法裡。(圖／台總統府提供)

賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

2025-12-06 11:01
陳揮文離開任職了19年的飛碟電台。圖／摘自臉書

疑狠罵鄭麗文遭辭退 陳揮文「飛碟晚餐」接班人曝光

2025-11-30 13:35
陳姓高職生不滿被母親沒收手機，加上母親曾說「18歲就要趕你出門」，拿水果刀闖進母親臥室猛刺她廿多刀，再打119稱「遭母攻擊」，陳母送醫不治。桃園地院國民法官庭判陳19年10月徒刑，檢方和陳皆上訴，台灣高等法院今駁回。記者王宏舜／攝影

台高職生手機遭沒收 狂刺母20多刀…聽宣判渾身發抖

2025-12-03 12:58
台北市環保局黃姓清潔隊員將收運的舊電鍋贈送拾荒婦，士林地院2日依貪汙治罪條例判刑三個月、緩刑二年，引發各界討論。示意圖。（本報資料照片）

清潔員32元舊電鍋贈拾荒婦 判緩刑2年稱「仍會助人」

2025-12-03 01:27

超人氣

更多 >
冬天用電量大 打電話給電力公司「問一句」電費大減

冬天用電量大 打電話給電力公司「問一句」電費大減
川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識

川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識
憂H-1B身分 旅美3年華人身陷三困境決定回中國

憂H-1B身分 旅美3年華人身陷三困境決定回中國
梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍

梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍
無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場

無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場