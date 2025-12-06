我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賴：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

美國會裡誰是股神？新近研究發現這群人是投資導師

代母出征？應曉薇女兒應佳妤發聲：選與不選都準備好了

記者楊正海／台北即時報導
國民黨台北市議員應曉薇女兒應佳妤，傳出積極準備接棒，今天發聲。(圖／應曉薇辦公室提供)
國民黨台北市議員應曉薇女兒應佳妤，傳出積極準備接棒，今天發聲。(圖／應曉薇辦公室提供)

2026選舉北市議員選情漸受關注，台北市中正萬華選區因國民黨籍議員應曉薇涉京華城案，連任恐出現變數，她的女兒應佳妤傳出積極準備接棒，今天也針對是否參選首度發聲，對於未來選與不選議員，「應佳妤都準備好了」。

中正萬華選區，出現藍綠白混戰，民眾黨由發言人吳怡萱出戰，綠營選將神人也一一曝光，包括資深記者馬郁雯，捲土重來的康家瑋，另一擬參選人張銘祐，今服務處開幕。

至於國民黨方面，也是人才輩出，傳出應曉薇女兒應佳妤有望接棒。另外，台北市府前副發言人郭音蘭，日前也出現在青山宮活動中，新人李孝亮也在地方動作頻頻。

對於是否代母出征，應曉薇團隊今代應佳妤發聲明，全文如下：

大家好：我是應佳妤

感謝今天媒體先進、記者朋友的報導及關心。更感謝中正、萬華愛護、支持佳妤的市民朋友以及廣大相挺佳妤的網友們，你們的擁抱、加油、打氣、評論、指教 我都看到了。

佳妤從小時候就跟著媽媽，走遍中正、萬華區的每一個角落，陪著媽媽認真努力打拼，服務市民朋友。

即使我在國外就學期間，仍心繫我所念念不忘的中正與萬華，如何更先進？如何更全方位照顧弱勢市民？

對於佳妤2026年的動向，佳妤現在要先做好守護媽媽的角色，至於未來選與不選議員？應佳妤都準備好了。

再次謝謝媒體先進，佳妤會繼續認真努力，做好每天的選民服務工作。

天氣漸寒，你們也要多注意保暖喔。

國民黨 民眾黨

上一則

賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

延伸閱讀

中秋行程跑攤拉女同行 有意交棒？應曉薇：選不選都隨緣

中秋行程跑攤拉女同行 有意交棒？應曉薇：選不選都隨緣
柯文哲確定7000萬交保 檢方不抗告 民眾黨酸北檢自打臉

柯文哲確定7000萬交保 檢方不抗告 民眾黨酸北檢自打臉
柯文哲7千萬台幣交保 北檢沉寂多日「不提抗告」

柯文哲7千萬台幣交保 北檢沉寂多日「不提抗告」
柯文哲維持交保 新增不得騷擾證人 北檢仍研擬抗告

柯文哲維持交保 新增不得騷擾證人 北檢仍研擬抗告

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
最新報告顯示，2025年台灣財富逾10億美元的億萬富豪人數持續高於許多先進國家。路透

台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國

2025-12-05 08:41

超人氣

更多 >
英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平

英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平
3星座最易怒 他遇「不可抗力因素」就火冒三丈

3星座最易怒 他遇「不可抗力因素」就火冒三丈
資深顧客分享 去Trader Joe's要知道的10件挖寶秘訣

資深顧客分享 去Trader Joe's要知道的10件挖寶秘訣
搭機可免費索取零食 空服員曝鮮為人知隱藏版福利

搭機可免費索取零食 空服員曝鮮為人知隱藏版福利
「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐

「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐