代母出征？應曉薇女兒應佳妤發聲：選與不選都準備好了

國民黨台北市議員應曉薇女兒應佳妤，傳出積極準備接棒，今天發聲。(圖／應曉薇辦公室提供)

2026選舉北市議員選情漸受關注，台北市中正萬華選區因國民黨 籍議員應曉薇涉京華城案，連任恐出現變數，她的女兒應佳妤傳出積極準備接棒，今天也針對是否參選首度發聲，對於未來選與不選議員，「應佳妤都準備好了」。

中正萬華選區，出現藍綠白混戰，民眾黨 由發言人吳怡萱出戰，綠營選將神人也一一曝光，包括資深記者馬郁雯，捲土重來的康家瑋，另一擬參選人張銘祐，今服務處開幕。

至於國民黨方面，也是人才輩出，傳出應曉薇女兒應佳妤有望接棒。另外，台北市府前副發言人郭音蘭，日前也出現在青山宮活動中，新人李孝亮也在地方動作頻頻。

對於是否代母出征，應曉薇團隊今代應佳妤發聲明，全文如下：

大家好：我是應佳妤

感謝今天媒體先進、記者朋友的報導及關心。更感謝中正、萬華愛護、支持佳妤的市民朋友以及廣大相挺佳妤的網友們，你們的擁抱、加油、打氣、評論、指教 我都看到了。

佳妤從小時候就跟著媽媽，走遍中正、萬華區的每一個角落，陪著媽媽認真努力打拼，服務市民朋友。

即使我在國外就學期間，仍心繫我所念念不忘的中正與萬華，如何更先進？如何更全方位照顧弱勢市民？

對於佳妤2026年的動向，佳妤現在要先做好守護媽媽的角色，至於未來選與不選議員？應佳妤都準備好了。

再次謝謝媒體先進，佳妤會繼續認真努力，做好每天的選民服務工作。

天氣漸寒，你們也要多注意保暖喔。