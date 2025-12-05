台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國

我的頻道

編譯林文彬／綜合外電
最新報告顯示，2025年台灣財富逾10億美元的億萬富豪人數持續高於許多先進國家。路透
最新報告顯示，2025年台灣財富逾10億美元的億萬富豪人數持續高於日本和法國等許多西歐國家，這些富豪財富總計增加近兩成，增幅在亞太主要市場名列第三。

根據瑞銀（UBS）2025年億萬富豪雄心報告（Billionaire Ambitions Report），截至今年4月4日台灣有51名億萬富豪，比去年（截至2024年4月2日）增加四人，總人數高於日本（41人）、南韓（31人）與澳洲（43人）。截至4月4日台灣億萬富豪總財富達到1,636億美元，比去年增加19.2%，增幅在亞太主要市場僅小於新加坡（66.4%）及中國大陸（22.2%）。

中國大陸億萬富豪人數仍居亞太主要市場之冠，從2024年的427人增加至470人，在全球只輸給美國；印度以188人名列亞太第二，香港排在第三名（76人）。整體而言，亞太億萬富豪從981人增加至1,036人，總財富成長11.1%至4.23兆美元。

截至4月4日美國億萬富豪人數為924人，占全球億萬富豪人數（2,919人）31.7%。德國億萬富豪人數為156人，居西歐之冠，其次是英國（91人）、瑞士（84人）及義大利（61人）。其他西歐國家億萬富豪人數都低於台灣，法國有46人，西班牙和瑞典分別為32及31人。

報告也顯示，截至4月4日止12個月透過繼承成為億萬富豪的人數為91人，這些人總計繼承2,978億美元，比2024年增加逾三分之一，是2015年開始統計這項數據以來最高紀錄。瑞銀估計，未來15年億萬富豪子女將至少繼承5.9兆美元。

