我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

南韓男星趙震雄竟是性侵犯？為刪除黑歷史「身分個資全是假」

卓榮泰8連敗 立法院59：50否決財劃法覆議案

記者張曼蘋／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
立法院今上午召開全院委員會審查財劃法覆議案，各黨團各推派一人發言，全院委員會審查完畢，繼續院會進行記名投票表決。(記者張曼蘋／攝影)
立法院今上午召開全院委員會審查財劃法覆議案，各黨團各推派一人發言，全院委員會審查完畢，繼續院會進行記名投票表決。(記者張曼蘋／攝影)

台立法院今上午召開全院委員會審查財劃法覆議案，並進行記名投票表決。這是行政院長卓榮泰任內第8次提復議案，稍早在藍白席次多數優勢下，以59票不同意票對50票同意票，確定封殺。立法院長韓國瑜宣告，原決議維持。

立法院上月14日三讀修正通過財劃法部分條文，行政院認為影響中央對地方補助款財源調整及協助能力、超過當年度舉債上限、造成中央政府各項施政項目無法順利推動等，有窒礙難行處，上月27日行政院會通過覆議案。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱拿出立委手冊，指出有16部法律，宣示條例、立院組織法、立院謢權行使法、中央法規標準法、預算法、決算法、財劃法等重要法律，在野黨毫不在意，過去兩年間荒腔走板、草率修改，以致於行政院無法接受，提出七個覆議案。鐘更批在野黨，短短兩年不到，把立院當兒戲，「丟臉！」藍白惡搞國家法典，已經成為歷史笑話，罄竹難書，回頭是岸。

「卓榮泰是覆議失敗院長！每次提覆議就失敗。」國民黨立委賴士葆表示，上月14日立院三讀修正通過財劃法，當中，行政院若有意見為何不提出來討論？就在通過一周後又提出行政院版本，「我們就問當初為何不加入討論？」一年多來在野黨不斷呼籲行政院要提出版本，卻被置之不理，來不及了啦，這就是行政傲慢，卓榮泰把覆議當兒戲，就是瞧不起立法院、立法權，行政院提覆議案就是等於「打立法院一個耳光」，當然立院就要反甩耳光回去，今天也是覆議案絕對不會通過。

民眾黨團副總召張啓楷說，上個月立法院之所以修財劃法，要把統籌分配稅款下放給地方，希望落實地方自治，中央卻砍地方補助款，讓地方短少許多錢。張怒批，無法無天的行政院，砍人民的錢，他們今天就是要把這些錢救回來，中央政府是歷年來最有錢的政府，卻在金山上喊窮、裝乞丐。

稍早投開票結果出爐，59票反對覆議案、50票贊成覆議案，其中無黨籍立委高金素梅、民眾黨立委林憶君未投票。

立法院會今10時針對覆議案進行投票表決，民進黨團總召柯建銘（前）也已投票結束。(...
立法院會今10時針對覆議案進行投票表決，民進黨團總召柯建銘（前）也已投票結束。(記者張曼蘋／攝影)
立法院會今10時針對覆議案進行投票表決。(記者張曼蘋／攝影)
立法院會今10時針對覆議案進行投票表決。(記者張曼蘋／攝影)

卓榮泰 投票 民眾黨

上一則

台禁小紅書1年 在野批意識形態作祟

下一則

華航開放空服戴眼鏡 運動便鞋「評估中」

延伸閱讀

新聞評論／第八度覆議：卓榮泰走不出的政治迷宮

新聞評論／第八度覆議：卓榮泰走不出的政治迷宮
川習通話談及回歸 卓榮泰：中華民國台灣沒回歸的選項

川習通話談及回歸 卓榮泰：中華民國台灣沒回歸的選項
川習通話談及回歸 卓榮泰：中華民國台灣沒回歸選項

川習通話談及回歸 卓榮泰：中華民國台灣沒回歸選項
新聞評論／政院版財劃法 做大綠營縣市的餅 南二都獲益最大

新聞評論／政院版財劃法 做大綠營縣市的餅 南二都獲益最大

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳27日下午與妻女意外現身台北市四平街挑選蜜餞。（路透）

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

2025-11-27 09:38
陳永康27日針對國家安全戰略，介紹其研究的一整套框架。（記者廖士鋒／攝影）

賴清德拋400億美元國防預算 前海軍司令點名這些問題「統統沒有講」

2025-11-27 03:10
陳揮文離開任職了19年的飛碟電台。圖／摘自臉書

疑狠罵鄭麗文遭辭退 陳揮文「飛碟晚餐」接班人曝光

2025-11-30 13:35
CNN說，台灣的經濟發展果實都落在科技業，導致市井小民對經濟榮景無感。(路透)

AI大幅提振台灣經濟 市井小民卻無感？CNN揭關鍵原因

2025-11-29 15:24
陳姓高職生不滿被母親沒收手機，加上母親曾說「18歲就要趕你出門」，拿水果刀闖進母親臥室猛刺她廿多刀，再打119稱「遭母攻擊」，陳母送醫不治。桃園地院國民法官庭判陳19年10月徒刑，檢方和陳皆上訴，台灣高等法院今駁回。記者王宏舜／攝影

台高職生手機遭沒收 狂刺母20多刀…聽宣判渾身發抖

2025-12-03 12:58

超人氣

更多 >
三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？
因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬
楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防
北極冷鋒來襲 15州2億人凍到月底 多個城市出現冰點以下低溫

北極冷鋒來襲 15州2億人凍到月底 多個城市出現冰點以下低溫
移民局「翻舊帳」 華人10年前來美產子再次入境遭查

移民局「翻舊帳」 華人10年前來美產子再次入境遭查