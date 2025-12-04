卓榮泰8連敗 立法院59：50否決財劃法覆議案

立法院今上午召開全院委員會審查財劃法覆議案，各黨團各推派一人發言，全院委員會審查完畢，繼續院會進行記名投票表決。(記者張曼蘋／攝影)

台立法院今上午召開全院委員會審查財劃法覆議案，並進行記名投票 表決。這是行政院長卓榮泰 任內第8次提復議案，稍早在藍白席次多數優勢下，以59票不同意票對50票同意票，確定封殺。立法院長韓國瑜宣告，原決議維持。

立法院上月14日三讀修正通過財劃法部分條文，行政院認為影響中央對地方補助款財源調整及協助能力、超過當年度舉債上限、造成中央政府各項施政項目無法順利推動等，有窒礙難行處，上月27日行政院會通過覆議案。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱拿出立委手冊，指出有16部法律，宣示條例、立院組織法、立院謢權行使法、中央法規標準法、預算法、決算法、財劃法等重要法律，在野黨毫不在意，過去兩年間荒腔走板、草率修改，以致於行政院無法接受，提出七個覆議案。鐘更批在野黨，短短兩年不到，把立院當兒戲，「丟臉！」藍白惡搞國家法典，已經成為歷史笑話，罄竹難書，回頭是岸。

「卓榮泰是覆議失敗院長！每次提覆議就失敗。」國民黨立委賴士葆表示，上月14日立院三讀修正通過財劃法，當中，行政院若有意見為何不提出來討論？就在通過一周後又提出行政院版本，「我們就問當初為何不加入討論？」一年多來在野黨不斷呼籲行政院要提出版本，卻被置之不理，來不及了啦，這就是行政傲慢，卓榮泰把覆議當兒戲，就是瞧不起立法院、立法權，行政院提覆議案就是等於「打立法院一個耳光」，當然立院就要反甩耳光回去，今天也是覆議案絕對不會通過。

民眾黨 團副總召張啓楷說，上個月立法院之所以修財劃法，要把統籌分配稅款下放給地方，希望落實地方自治，中央卻砍地方補助款，讓地方短少許多錢。張怒批，無法無天的行政院，砍人民的錢，他們今天就是要把這些錢救回來，中央政府是歷年來最有錢的政府，卻在金山上喊窮、裝乞丐。