台禁小紅書1年 在野批意識形態作祟

台灣新聞組／即時報導
小紅書因資安及涉詐問題遭禁1年，實測電腦版雖遭封鎖，手機App版仍可使用。（記者陳正興／攝影）
內政部政務次長馬士元昨(4)天在刑事局舉行記者會，指大陸社交及網購平台「小紅書」有許多涉詐帳號，台灣去年至今發生1706件詐騙案，財損台幣2億4786萬餘元；行政院透過海基會發函給小紅書母公司，要求提出改善作為，至今未獲回應，加上國安局認定小紅書資安檢測不合格，因此宣布對小紅書發布為期1年的網際網路停止解析及限制接取命令，形同封鎖小紅書1年。

內政部發布此措施後，民眾上小紅書網站或App，會有網路連結不上狀態；內政部並非對小紅書永久封鎖，將視小紅書是否善意回應、主動配合台灣相關法規，確保數位安全，再研議後續處置。陸委會表示，這是針對詐騙和假訊息，並不是與兩岸有關。網友和國民黨立委賴士葆都表示，台灣自詡網路自由，現在也走向要「翻牆」的一天。

國民黨立委葉元之說，警政署165打詐儀表板顯示，發生在小紅書的詐騙案有幾百件，但另一個社群平台Threads一天就有幾千件詐騙通報，刑事局反不去禁，此外，臉書和LINE的詐騙一大堆，政府也沒作為。他質疑政府封禁小紅書背後有政治目的，是意識形態。

民眾黨立法院黨團副總召張啓楷表示，刑事局應該提出更加具體且具有說服力的數據；針對網路平台詐騙氾濫問題，「應該要求（平台業者）改進，不是直接停掉」，若還是出現問題，再來禁較公平。

馬士元身兼行政院打擊詐欺指揮中心指揮官，他在記者會表示，小紅書在台用戶超過300萬人，去年至今涉及小紅書詐騙案達1706件，且持續攀升；行政院今年10月透過海基會發函給小紅書母公司中國行吟信息科技（上海）有限公司，要求依法提出改善作為，但未獲回應。

馬士元說，包括Meta（Facebook）、Google、LINE、TikTok等公司，都已配合法令設立法律代表人，接受並遵守台灣法律義務，配合政府打擊詐欺；小紅書1年激增百萬用戶，卻完全無法配合台灣司法單位調閱資料，造成偵辦困難，被害人也求償無門。

馬士元提及小紅書資安問題，指國家安全局資安檢測，小紅書有15項指標不合格，包括過度要求權限、蒐集個資如通訊錄、信用卡號、生物特徵等、逕自上傳非必要個資等問題，一旦民眾同意授權，可能導致個資外洩遭盜刷，或使用習慣、愛好遭利用於詐騙犯罪等。

馬士元說，內政部依據「詐欺犯罪危害防制條例」第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，即日起對小紅書進行網際網路停止解析、限制接取處分，處置期間暫定為1年。政府類似制裁並非首例，今年1至11月，各部會依詐防條例通報涉詐網站停止解析，計有4萬5094個網站遭封。

數發部指出，內政部若依詐防條例 規定，命網際網路接取服務提供者（ＩＡＳＰ）對小紅書等網站停止解析，數發部督管的財團法人台灣網路資訊中心將依該處分協助處理。

內政部長劉世芳7月曾以資安理由要求內政部同仁刪掉小紅書，昨以打詐為由封鎖小紅書引發質疑；刑事局警官說，內政部知道封鎖小紅書可能引發爭議，但因小紅書確實有資安及涉詐問題，才出面主導記者會。

內政部刑事局昨以涉及千餘件詐騙案為由，宣布封鎖在台用戶超過300萬人的中國大陸社群平台小紅書。在野黨立委反問，其他社群平台也有詐騙案件，他們質疑禁小紅書背後有政治目的，是意識形態作祟。

小紅書 詐騙 內政部

上一則

丟包？中國突經小三通遣返10台詐騙犯 台方措手不及

