我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2026年世界盃籌畫十年將登場 FIFA小心維持與川普關係

年底財務體檢 退休規畫顧問建議應做5件事

太子集團在台洗錢 金流疑進麻辣火鍋「滿堂紅」旗下公司

記者蕭雅娟／台北即時報導
麻辣火鍋店「滿堂紅」負責人蔡閔如涉替詐騙集團洗錢，檢方查出一億元贓款流入她旗下公司，依加重詐欺等罪聲押。(記者蕭雅娟／攝影)
麻辣火鍋店「滿堂紅」負責人蔡閔如涉替詐騙集團洗錢，檢方查出一億元贓款流入她旗下公司，依加重詐欺等罪聲押。(記者蕭雅娟／攝影)

太子集團（Prince Group）涉在台洗錢、賭博，台北地檢署追查集團以OBU帳戶轉贓款至台灣繳豪宅貸款外，疑有部分金流流入日前被搜索的麻辣火鍋「滿堂紅」旗下公司帳戶。檢方今借提在押的滿堂紅女老闆蔡閔如，及提訊尼爾創新財務副總鄭巧枚，釐清金流。

知名連鎖麻辣火鍋店「滿堂紅」原有多家分店，但去年起陸續收攤，今年僅剩1家加盟店，滿堂紅女董座蔡閔如疑似為了解決財務困境，涉偽開發票營造交易假象，協助詐騙集團洗錢，疑有1億元（新台幣，下同，約335萬美元）的鉅額贓款流進旗下9間公司登記的銀行帳戶，從中賺取上千萬元「手續費」蔡閔如今年11月間被依詐欺、洗錢等罪羈押獲准。

台北地檢署追查，尼爾公司林揚茂疑似是OBU帳戶總管，太子集團利用境外公司在台開設OBU帳戶，轉匯贓款至位於台灣的天旭、尼爾公司，繳納「和平大苑」豪宅貸款等費用，部分贓款層層轉到其他國家洗錢；近日再查出部分金流疑轉入滿堂紅旗下公司帳戶。

偵辦太子集團案的專案小組分析龐大金流，發現層層轉帳的金流，疑流進滿堂紅旗下公司帳戶。檢察官為釐清金流，今借提羈押禁見的蔡閔如釐清是否涉太子集團洗錢案，也同步提訊尼爾創新財務副總鄭巧枚追查金流流向。

北檢日前已向台北地方法院聲請扣押太子集團在台洗錢的不法資產，和平大苑房屋11戶、車位48個、各式豪車及銀行帳戶60個（餘額2億3587萬餘元），合計價值高達45億2766萬餘元；日前再查扣8車，共計已查扣34輛豪車。

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，聲押禁見尼爾公司財務主管鄭巧枚獲准。(記者余承翰／...
台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，聲押禁見尼爾公司財務主管鄭巧枚獲准。(記者余承翰／攝影)

貸款 詐騙集團

上一則

盧特尼克指台將訓練美勞工 施振榮：國力延伸

延伸閱讀

趙長鵬「幣安」涉助哈瑪斯洗錢 以色列恐襲受害者提告

趙長鵬「幣安」涉助哈瑪斯洗錢 以色列恐襲受害者提告
英國警方揭國際洗錢網 祕密資助俄對烏戰爭 規模達數十億美元

英國警方揭國際洗錢網 祕密資助俄對烏戰爭 規模達數十億美元
藉中國、墨西哥倉庫販毒洗錢 IRS多的辦法查獲

藉中國、墨西哥倉庫販毒洗錢 IRS多的辦法查獲
建洗錢集團助騙徒 華女高管獲刑10年+罰千萬

建洗錢集團助騙徒 華女高管獲刑10年+罰千萬

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳27日下午與妻女意外現身台北市四平街挑選蜜餞。（路透）

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

2025-11-27 09:38
陳永康27日針對國家安全戰略，介紹其研究的一整套框架。（記者廖士鋒／攝影）

賴清德拋400億美元國防預算 前海軍司令點名這些問題「統統沒有講」

2025-11-27 03:10
陳揮文離開任職了19年的飛碟電台。圖／摘自臉書

疑狠罵鄭麗文遭辭退 陳揮文「飛碟晚餐」接班人曝光

2025-11-30 13:35
CNN說，台灣的經濟發展果實都落在科技業，導致市井小民對經濟榮景無感。(路透)

AI大幅提振台灣經濟 市井小民卻無感？CNN揭關鍵原因

2025-11-29 15:24
陳揮文28日晚在飛碟電台節目最後一集。圖／摘自臉書

媒體人陳揮文無預警在廣播節目拋今天最後1集震憾彈

2025-11-28 13:31

超人氣

更多 >
移民局追「債」華人10年前來美產子被查

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

入冬以來最強北極冷鋒來襲 氣溫大降影響15州兩億人 

入冬以來最強北極冷鋒來襲 氣溫大降影響15州兩億人 
4生肖吵架也不會離婚 他偏理性「愈吵愈有愛」

4生肖吵架也不會離婚 他偏理性「愈吵愈有愛」
白卡資格調整：1月1日前不加入 這些人恐失福利

白卡資格調整：1月1日前不加入 這些人恐失福利
中派機器人守中印邊境？網：不擔心高原反應

中派機器人守中印邊境？網：不擔心高原反應