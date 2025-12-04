發文「清大逼我當鄭捷」引恐慌 台灣清大學生遭警法辦

我的頻道

記者王駿杰、黃羿馨／新竹即時報導
有疑似清華大學化學系的夏姓男學生在Threads發文，稱「清大逼我當鄭捷」，並留言「在離開清大化學之前要再搞一次大事，最好是可以上新聞版面的那種，我恨透了這個地方」，一番言論引發網友關注紛轉傳。
有疑似台灣清華大學化學系的夏姓男學生在Threads發文，稱「清大逼我當鄭捷」，並留言「在離開清大化學之前要再搞一次大事，最好是可以上新聞版面的那種，我恨透了這個地方」，一番言論引發網友關注紛轉傳，希望大家小心；雖然該貼文已經下架，但貼文已遭警方線上巡邏鎖定，於發布貼文2小時後將夏男帶回偵辦，除證實夏確實是清大學生，警詢後也依恐嚇公眾危安罪嫌函送法辦。

據了解，夏男初步供稱是課業壓力大，才會憤而在網路發文。由於貼文遭不少網友轉傳，遭警方線上巡邏鎖定，主動追查，並將夏男帶回偵辦，並確認夏是清大化學系學生。

清大指出，會去了解發文學生的狀況，也會透過親師及教官輔導學生，了解學生可能遇到的困難與狀況，如果是情緒性的發文，也會後續了解原因及提供輔導機制。

有網友今在Threads發文，提醒有清大化學系學生疑似有想當在捷運上無差別隨機砍人鄭捷的念頭，雖然目前已刪文，仍請清大的大家最近務必小心安全。由於該發文具情緒性與恐嚇性質，很快引發網友關注轉傳，也一度造成校園恐慌。

